周日午後雷雨擴大　下周又有熱帶系統發展

▲周日午後雷陣雨區將擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

教師節3天連假明天(27日)登場，南部和山區有午後雷陣雨，周日午後雷雨區擴大，整個中南部和各山區有雨，下周一雨區再縮小。菲律賓東方海面低壓帶預估10月初將有熱帶系統發展。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天和周日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷陣雨以南部地區及其他山區為主；周日午後雷雨區擴大，中南部和其他山區都有午後局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳說明，下周一到下周五各地多雲到晴，午後雷雨區縮小，南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，明天到未來一周變熱，各地普遍高溫約32到35度，西半部則容易有36度或以上高溫。

▲未來3天高溫預測。（圖／氣象署提供）

颱風動態方面，張承傳指出，博羅依颱風今天下午已經到了菲律賓中部群島西方，即將進入南海，明後兩天到南海後，將變中度颱風，往越南前進；浣熊颱風仍在海面上活動，未來將朝東北方向移動，預估3天後可減弱為熱帶氣旋。

不過張承傳表示，未來菲律賓東方海面仍為低壓帶，裡頭將有熱帶系統發展，時間點預估在下周後半期、也就是10月初。

此外，未來3天要嚴防長浪，其中明天和周日基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪；下周一東南部及恆春半島也有長浪發生的機率。