把握好天氣！今年首波東北季風「報到時間出爐」　恐又有颱風夾擊

▲教師節連假炎熱，局部高溫飆36度，午後有雷陣雨。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著教師節連假將至，全台天氣持續偏向夏季型態。氣象署指出，今晚至明日（27日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及山區有局部雷陣雨發生。白天氣溫仍偏高，西半部地區有機會出現36度以上高溫，提醒民眾外出需防曬、多補水，慎防熱中暑。至於周日（28日），高壓勢力略為減弱，午後西半部雷陣雨範圍及雨量可能擴大，南部平地也有降雨機會。

氣象粉專「天氣風險」分析，近期天氣依舊受到太平洋高壓主導，環境穩定、氣溫偏高，未來一周整體仍屬晴到多雲型態。北方雖陸續出現鋒面系統發展，但台灣附近高壓仍偏強，短期內無法南下影響，至少到下周中期前都維持類似天氣。至於教師節連假，受偏南風影響，水氣減少，預估各地以多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島偶有短暫陣雨，午後中南部及山區則可能有局部雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周台灣各地仍維持高溫炎熱、午後局部雷陣雨的天氣型態。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

到了10月，天氣風險公司吳聖宇指出，雖然進入秋季，但太平洋高壓仍強勢，真正的秋意恐要等到中秋節後、國慶日前後才可能出現。西北太平洋仍有熱帶擾動或颱風生成的機會，目前路徑仍不明朗，是否影響台灣尚待觀察。高空冷心低壓目前已逐漸東移離開，明日後大氣環境轉趨穩定，但受其影響，東半部短暫陣雨機率仍存在。

值得關注的是，氣象專家賈新興預測，首波東北季風有機會在10月8日南下，10月9日起至11月10日期間，台中以北降雨將明顯增多，宜蘭甚至可能出現連續異常降雨。他提醒，10月8日前降雨偏少，屆時季風南下後，將帶來天氣明顯轉變。氣象分析師歐宗學則指出，東北季風是否如期報到，仍需觀察是否受其他系統干擾，但民眾可預期國慶日前後天氣將轉涼。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

颱風方面，目前太平洋上有「浣熊」及「博羅依」兩個颱風，預估均不會對台灣造成直接影響。不過，南方水氣增多，可能間接影響午後雷陣雨的強度與範圍，尤其西半部地區需多加留意。賈新興也提醒，教師節連假若有規劃前往北越旅遊，需關注博羅依颱風的動向，避免受天氣干擾行程。