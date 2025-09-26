　
教師節連假首日「國道10大地雷」路段　國5恐連塞11小時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲教師節連假首日，國道將有10大易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

教師節連假明天(27日)率先開跑，國道預估交通量為平常1.3倍，高公局預判國道有10大易塞路段，其中國5南下車流可能清晨5點就會湧現，下午4時後才紓解，可能南下路段會連塞11小時。

今天(26日)為教師節連續假期前一天上班日，西部國道於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1東湖至圓山南下、桃園至內壢南下、路竹至岡山南下、桃園至泰山轉接道北上、國1高架汐止端至環北南下、國3新店至土城南下。

明天為教師節連續假期首日，高公局預估，國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

明天各地大多為多雲到晴，可能會有大量出遊車潮，高公局預判明天國道有10大重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議5時前或下午5時後出發，節省寶貴時間。

明天國道疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

