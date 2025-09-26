花蓮堰塞湖有多大？「颱風掃台沒填滿」網挖出示警文：嚇到發寒

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖空拍畫面 。（圖／丁湘泉提供）

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。創作者小飛9月2日時曾發文指出，這個堰塞湖可能不到兩個月，就會滿出來，「如果你想知道它究竟能有多大，想想這點：自從湖泊形成以來，已經有一個颱風掃過台灣，但這個湖並沒有被填滿，那場颱風的所有雨量，全都被這個湖攔住了。也就是說，它真的非常大！」

小飛9月2日在臉書粉專「Follow XiaoFei 跟著小飛玩」上發文表示，今年夏天，馬太鞍溪谷形成了巨大的堰塞湖，可能在不到兩個月後，就會滿出來。他還形容，堰塞湖「相當於一座南化水庫的水量潰堤，造成下游洪水氾濫」。

小飛指出，堰塞湖比大家想像中還要常見，台灣每年都會形成很多個，只是大部分都很小，只會存在幾個禮拜或幾個月，但也有些會穩定下來，能維持數十年。

小飛透露，他過去在台東的新武呂溪划船時，就有看過一個堰塞湖，當時「那場崩塌才剛發生，所有的樹木和草都還覆蓋著一層細細的白色粉末，崩塌後方延伸出一條長達一公里的藍色湖水，蜿蜒穿過峽谷」。一年後再回到當地，它已經消失，而下游的整個地形都被沖刷開來，「看起來堰塞湖以猛烈的方式結束生命」。

小飛接著指出，也有些時候，堰塞湖是慢慢淤積的，水流會變慢，泥沙與碎石沉澱，「逐漸把湖填平，直到河床的新高度與壩體齊平」。在溯溪時，就常看到這種痕跡，一段完全平坦的河道，河床鋪滿小石子和卵石，至於其他地方的坡度都很陡，岩石也更大，那就是被填平的舊湖。

小飛還提到，「1999年地震之後，雲林古坑草嶺也發生過類似的情況，那裡的堰塞湖一度成為重要觀光景點」，但5年後堰塞湖潰堤，對當地村莊造成重大打擊。

小飛補充，「因為當地岩層鬆軟，容易發生山崩，所以湖泊在那裡其實經常出現，今年就又有一個新的湖泊形成。1979年也有一個，1941年那次維持了10年，1862年的則持續了36年。1951年潰堤的那個堰塞湖蓄水量是1.2 億立方公尺，跟這次花蓮湖的9000萬立方公尺差不多」，潰堤的威力非常大，把山谷切割出深深的溝谷，至今仍清晰可見。

小飛表示，這正是大家對花蓮堰塞湖的擔憂，「當湖水開始滿過壩頂，就會侵蝕壩體，把土石帶走。壩體表面隨之下降，流量因此增加，進而加速侵蝕，再讓流量更大，形成惡性循環，可能在短短數小時內釀成災難性洪水」。

至於這個堰塞湖有多大？小飛說明，「自從湖泊形成以來，已經有一個颱風掃過台灣，但這個湖並沒有被填滿，那場颱風的所有雨量，全都被這個湖攔住了。也就是說，它真的非常大！」

當時該則貼文曝光後，就有網友留言表示，「啊！那這真令人擔憂」。近日則又有新一批網友湧入貼文並回應，「如果提前預警會有人聽嗎？搞不好又被說成危言聳聽」、「不用兩個月（指23日），今天流出來了」、「好可怕，這個影片的水量還不及花蓮的堰塞湖」、「馬太鞍的危險已經發生了，真是非常遺憾」、「OMG我在馬太鞍堰塞湖溢流的當下，查到您預判的文章，嚇到發寒」。

