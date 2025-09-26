黃、紅色警戒已解除！花蓮縣政府「24小時不間斷作業」：加快搜救

▲花蓮縣政府全數土石流及大規模崩塌的黃、紅色警戒已於25日解除。（圖／取自花蓮縣政府網站，下同）

地方中心／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚26日下午於馬太鞍堰塞湖潰堤災害前進指揮所，召開第7次工作會議，協調各單位加速災後復原工作。至25日全數土石流及大規模崩塌的黃、紅色警戒已解除，各項復原工作持續24小時不間斷加速進行、讓鄉親早日恢復正常生活。

花蓮縣政府指出，根據林保署花蓮分署報告顯示，堰塞湖狀況趨於穩定，截至25日上午，堰塞湖水位已降低113公尺，蓄水量降至1100萬噸，僅剩原先的12%。26日上午已安排空勘任務，評估重新安裝水位計，以利後續的精準監測。

在搜救與清淤方面，各單位仍持續投入大量人力機具。花蓮縣消防局正利用空拍機勘查佛祖街272巷2號，並同步擬定救援計畫，全力進行最後階段的搜救工作。環保局表示，除了環保局人員外，更有來自國軍、各地政府機關、慈濟、嘉義行善團、替代役等六百餘人投入清泥作業，展現各界齊心協力的救災能量。

民生復原部分，供水進度已大幅超前。台水公司報告，目前復水戶數已達4,037戶，尚未供水戶僅剩341戶，復水率已達九成以上，目標盡快達成全面恢復供水。

花蓮縣長徐榛蔚感謝各界馳援，強調，「縣府與所有救援團隊仍將持續24小時不間斷作業，全力加快搜救與清理進度，協助受災鄉親早日走出困境，恢復正常生活環境。同時提醒，災區物資領取點設於光復鄉大進村糖廠街19號後方停車場，若有需要請多加利用。」