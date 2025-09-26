台灣遊客醜陋行徑登韓媒！業者嚇壞「更換廁所密碼」　韓網友怒留言

▲南韓首爾弘大商圈許多店家廁所需要密碼，避免沒消費的人來使用。（圖／Facebook／不奇而遇 Steven & Sia提供）

記者羅翊宬／編譯

近期有台灣網友在社群平台發文，分享首爾弘大商圈多家店鋪的廁所電子鎖密碼，不僅在網路引發熱議，也被韓媒大篇幅報導，其中一則韓媒報導影片的觀看人次甚至突破30萬、留言1111則。部分店家緊急更改密碼，警衛與店員指出，廁所因非消費者使用而擠爆、亂丟垃圾，對顧客與店家營運造成困擾。

韓媒《KBS News》報導此事件，一名台灣網友在社群平台貼出多家首爾弘大商圈店鋪的男女廁所電子鎖密碼，稱「輸入密碼即可免費使用廁所」，貼文一出後在網路立刻引發熱議。部分網友認為是實用旅遊資訊，但更多人批評，未經店家同意即公開資訊，可能會為台灣、香港、澳門、中國等中華圈觀光客在南韓當地帶來負面印象。

旅遊專家指出，在南韓等亞洲國家，只要是地鐵站或百貨公司便能容易找到廁所，至於若要使用店家廁所，則應先購買飲食或商品，以維護基本禮儀與店家權益。他也提醒，公開密碼的行為可能導致非消費者隨意使用，增加店家管理負擔，也容易造成垃圾堆積或衛生問題。

▼韓媒報導台灣旅客公開弘大廁所密碼，影片觀看數破30萬。

韓媒《Channel A》記者則實地走訪弘大商圈，發現部分店家的電子鎖密碼確實因社群貼文而被廣泛分享。記者觀察到，有店家門口仍能直接使用外洩的密碼進入廁所，而部分快餐店、咖啡館則在貼文曝光後緊急更換廁所密碼。

店內警衛表示，「密碼被分享後，只要用手機輸入就能夠開門，我們真的很困擾」。店員也抱怨，非消費者使用廁所往往會亂丟垃圾、在裡面更換衣物，導致顧客只能大排長龍等候使用廁所，尤其在午餐或尖峰時段，排隊人數更超過10人。

《Channel A》記者實際走訪9間店鋪，當中就有5間店鋪的廁所曾使用或正在使用被公開的密碼，其他則是資訊不準確、或是沒有電子門鎖。

此外，Channel A報導也訪問來自台灣的觀光客。受訪者表示，看到密碼被台灣人公開後感到「非常羞愧」，認為此舉會給南韓當地店家帶來困擾，也可能讓南韓民眾對台灣旅客留下不良印象。

粉專「不奇而遇 Steven & Sia」提醒，許多店家設置電子鎖是為了保護店內空間與消費者權益，密碼通常僅印在收據或貼於櫃檯附近，僅供消費者使用。網友公開密碼，可能造成非消費者濫用廁所，影響店家運作，也可能讓當地人對台灣觀光客產生不尊重規矩的印象。

粉專建議，若急需廁所，至少先有消費，或直接詢問店家，通常不會被拒絕。另外，可以利用Naver Map搜尋開放廁所，或前往地鐵站、百貨公司，弘大其實廁所的數量相當充足。

南韓網友留言，「講中文的人腦袋都不知道在想什麼」、「店家應該要定期更換廁所密碼，都是因為講中文的旅客害的」、「醜陋行徑簡直令人難以想像，只要去地鐵站就有免費的廁所能夠用啊」、「嗯？韓國能夠免費使用的廁所很多啊」、「差點忘了台灣也是中國的一部份」、「血濃於水，中國人的血是騙不了人的」、「至少台灣人內急時還是會想要先找廁所，該感到萬幸嗎？」