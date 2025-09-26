　
國際

日相石破茂9月底出訪釜山會晤李在明　料成任內最後一次訪韓

▲▼李在明表示，此次再度見到石破茂，宛如見到相當親近的朋友。（圖／達志影像／美聯社）

▲李在明表示，此次再度見到石破茂，宛如見到相當親近的朋友。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統辦公室稍早宣布，日本首相石破茂將於9月30日至10月1日展開為期2天1夜的訪韓行程，並在釜山與南韓總統李在明舉行雙邊會談，作為今年8月重啟「穿梭外交」的延續。由於石破茂已辭去自民黨總裁職務，且自民黨將於10月4日選出新任領導人，因此外界預料此次將是石破茂以首相身分最後一次訪韓。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人姜由楨今（26）日下午在簡報會議上表示，日韓兩國領導人將在釜山進行會談，針對加強日韓未來合作基礎、區域和平穩定，以及美日韓三方合作等議題交換意見。她強調，這次會晤不僅是落實「穿梭外交」，更將成為鞏固日韓雙邊關係的重要契機。

據悉，李在明8月23日至24日曾赴日訪問，並在與石破茂會面時提出恢復「穿梭外交」的構想，且建議不只在首爾，而是選擇非首都圈的地方城市進行會談，最終促成這次在釜山的安排。

值得注意的是，日本首相以雙邊會談為契機，在首爾以外城市進行訪問，已是時隔21年之舉。上一次是在2004年，時任日本首相小泉純一郎在濟州島與時任南韓總統盧武鉉舉行峰會。

石破茂此次訪韓也是他去年10月就任日本首相以後的首次正式訪問。然而，由於他已明確表態卸任自民黨總裁，並且新任黨總裁將於10月4日選出，因此外界普遍認為，此趟釜山之行很可能是他任內最後一次以首相身份出訪南韓。

另外，報導也回顧，日本前首相岸田文雄去年9月卸任前，也曾以「告別之旅」的形式訪問南韓，顯示日韓高層互動在政權交替前仍具有重要外交象徵意義。

09/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日韓要聞南韓李在明訪韓日本石破茂釜山

