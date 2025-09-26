　
國際

遭開火後掛上中國五星旗！北韓商船「越界南下」　南韓揭離譜行徑

▲▼ 7月9日，載著6名北韓人的船隻向北航行。（圖／達志影像／美聯社）

▲載著6名北韓人的船隻向北航行。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓一艘商船，今（26）日清晨擅自闖入黃海（西海）北方界線（NLL）以南，遭南韓軍方出動護衛艦連續7次、共射擊60餘發機關炮與艦砲警告。不過更引發外界關注的是，該艘北韓船隻在闖入北方界線後，不僅在船上懸掛中國五星旗，還將船籍資訊從北韓改為中國，疑似刻意偽裝，行徑引起熱議。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓商船「德成號」（暫譯）於26日清晨5時6分從北韓港口出航後，出現在白翎島西北方約50公里處，並向南闖入NLL以南約5公里。

南韓軍方從該船接近時就已進行監控，多次透過無線電廣播警告無效，因此派出正在執行警戒任務的大邱級護衛艦「天安艦」以機關炮和艦砲發射約60發進行7次警告射擊，迫使該船於上午6時左右往西轉向撤離。

▲▼日本防衛省表示，發現一艘北韓籍油輪和一艘船籍不明的小船在「轉移物資」，事後小船還掛出了「五星旗」。（圖／日本防衛省）

▲日本防衛省2018年曾發現，一艘北韓籍油輪和一艘船籍不明的小船在「轉移物資」，事後小船還掛出了「五星旗」。（圖／日本防衛省）

南韓軍方指出，德成號船體長達140公尺，屬於大型貨船。事件發生時，附近海域有約10艘中國漁船作業，因此不排除該船為了避開中國漁船而誤闖NLL以南。不過，隨後出現的舉動卻引起更大疑問。

南韓聯合參謀本部透露，當德成號越過NLL後，船上自動識別系統（AIS）內的該艘船籍資訊突然被從「北韓」臨時改為「中國」，且南韓軍艦靠近後，更發現該艘北韓船隻掛起中國五星紅旗。南韓軍方分析，這可能是企圖假冒中國籍船隻，以規避軍事衝突或相關究責。

目前尚無跡象顯示北韓軍方針對此事有異常動態。南韓軍方官員表示，「該區域屬於公海，中國船隻能正常通行，但北韓船舶不在此列。德成號的行徑顯然是有意規避追查。」他強調，南韓軍隊依照作戰程序採取行動，並已進一步加強警戒。

▲▼ 33艘船違反北韓制裁！　美呼籲聯合國祭出「港口禁令」。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 33艘船違反北韓制裁，美呼籲聯合國祭出「港口禁令」。（圖／達志影像／美聯社）

這次事件是近3年來北韓船舶首度越界。2022年10月24日，北韓「武浦號」（暫譯）商船也曾於清晨時段短暫駛入NLL以南約3.3公里，南韓海軍當時同樣以機關槍射擊20發警告，才迫使其折返。事後北韓辯稱，南韓艦艇才是侵入所謂的「海上軍事分界線」。

不過，所謂「海上軍事分界線」其實是北韓單方面所劃設的界線，比NLL更往南延伸最多6公里，並未獲得南韓及國際社會承認。NLL仍是南韓實際控制與國際公認的海上分界線。

►快訊／北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

