自民黨總裁選兩強對決！小泉「3成議員支持」領先　高市翻盤成焦點

▲日本自民黨總裁選舉記者會，小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎等5位候選人出席。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨新任總裁選舉即將於10月4日投開票，黨內國會議員支持情勢呈現小泉進次郎、高市早苗「兩強對決」態勢。多項日媒調查顯示，小泉進次郎獲得黨內近3成國會議員支持，暫時保持領先，至於高市早苗則僅獲得1成議員支持，面臨苦戰，被視為造王者的黨顧問麻生太郎、前首相岸田文雄支持動向則獲得關注。

根據日媒《時事通信社》，自民黨總裁選舉共有295票國會議員票、295票黨員票，若首輪投票未過半，將進行第二輪的決選投票。小泉進次郎此次選戰表現強勢，獲得麻生派、已解散舊派閥以及無派閥議員的廣泛支持，出陣式約92人出席。由《時事通信社》截至昨（25）日向自民黨內進行的民調統計結果，小泉約獲得黨內3成議員支持。

高市早苗則主要依靠舊安倍派及保守系議員支撐，但因去年眾議院選舉、今年7月參院議選舉時部分來自舊安倍派的議員因「黨內黑金問題」落選，導致表態支持高市的議員人數有所減少，至於今年高市能否獲得麻生派支持情況則仍未明朗。

▲▼自民黨總裁選舉，成高市早苗、小泉進次郎「兩強對決」。（圖／達志影像／美聯社）

現任內閣官房長官林芳正受惠於岸田派（宏池會）整合及部分石破茂盟友的支持，暫時能獲得黨內2成以內的議員支持。至於小林鷹之、茂木敏充，則各獲約1成至3成黨內中堅及地方派系議員支持。

不過，報導也以去年為例，提到小泉進次郎論述能力薄弱，在「露出馬腳」後，可能會失去部分黨內議員與黨員的支持。日媒記者橋本五郎便在自民黨記者會上當眾詢問小泉進次郎，「為什麼其他4名候選人不用看小抄，但我發現您已經好幾次發言時看小抄了」。

由日媒《TBS News》獨家進行的調查則同樣指出，小泉進次郎陣營約獲得黨內80名議員支持，至於高市早苗、林芳正則各獲得黨內近3成、約50名國會議員支持。

日媒《讀賣新聞》分析，麻生太郎、岸田文雄在黨內仍具高度影響力，尤其若進入決選投票，其支持意向可能決定最終勝負。林芳正獲得岸田派前支持者及石破盟友支持，小泉進次郎陣營亦有岸田內閣舊心腹助陣。麻生派議員目前分散支持高市及小泉，各候選人積極拉攏其票源，以利最終勝選。

過去自民黨總裁選決選投票中，岸田文雄與麻生太郎均曾成功影響結果。去年自民黨總裁選舉，岸田文雄號令派閥成員支持在第一輪投票為第2名的石破茂，幫助石破茂登上自民黨總裁與首相大位；至於麻生太郎則是在第一輪支持高市早苗。

有鑑於兩人的廣大影響力，茂木敏充、小林鷹之12日前往拜會麻生太郎，而林芳正、高市早苗則是於8日以後前往拜會岸田文雄，期盼獲得支持。