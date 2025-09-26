小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

▲日本農林水產大臣小泉進次郎出席自民黨總裁選記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨新任總裁選舉將於10月4日投開票，呼聲最高的候選人小泉進次郎卻在選前陷入輿論風暴。日媒《週刊文春》爆料，小泉陣營內部要求關係人士在影音平台Niconico替他留言稱讚，甚至寄出範例文字，部分還含批評對手的內容。事件曝光後引發大規模炎上，「小泉退選」更一度登上網路熱搜，網友湧入社群平台留言。

根據《日本放送協會》，日媒《週刊文春》昨（25）日爆料，小泉進次郎陣營的發言人、前數位大臣牧島花蓮，居然透過電子郵件，要求陣營內相關人士在線上談幕影片分享網站Nicionico動畫、關於小泉進次郎的影片上留言正面評論，並附上具體範例，像是「自民黨總裁就是你了」、「連辛苦的屎缺工作也能勝任，果然脫胎換骨了」。

然而，部分留言則涉及攻擊其他候選人，包括針對保守派色彩濃厚的前經濟安保大臣高市早苗，出現「不要輸給偽裝的商業保守派」等語句。

小泉進次郎在內閣會議後的記者會上回應此事，承認事件發生並道歉。他強調這是牧島花蓮辦公室自行判斷後所寄出的電子郵件，「我對其他候選人沒有批評意圖，但做法並不妥當，已經提醒相關人員不要再犯，深感抱歉」。

▲小泉陣營甚至還要求，留言批評黨內競爭對手高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

牧島花蓮今（26）日也公開致歉，解釋稱當初是因應其他議員的詢問，由辦公室自行寄出範例，卻未經確認而導致「出現過頭的表述」，表示未來會更加謹慎。小泉陣營的選舉對策本部長、財務大臣加藤勝信則表示，初衷是希望擴大支持，但確實出現內容不當的問題，將嚴肅看待並確保類似情況不再發生。

根據日媒《日刊體育》，小泉進次郎雖然關閉社群平台X的留言功能，但其Instagram帳戶仍開放評論。事件曝光後，大批網友湧入他最新的9月23日貼文留言，痛批「還敢當首相？」、「承認靠造假留言拉抬選情，太丟臉了」、「為了你的孩子和日本的未來，請退選吧」。

甚至還有人直言，「不靠非法手段就選不上，真的令人感到可恥！」

隨著輿論持續發酵，「小泉退選」一度成為日本網路熱搜字眼。儘管小泉本人澄清關於他主張「年金延後到80歲發放」等傳聞純屬假消息，但外界普遍認為，此次留言造勢爭議無疑重創他的形象，也為原本備受矚目的總裁選戰投下震撼彈。