　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

▲▼日本農林水產大臣小泉進次郎出席自民黨總裁選記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本農林水產大臣小泉進次郎出席自民黨總裁選記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨新任總裁選舉將於10月4日投開票，呼聲最高的候選人小泉進次郎卻在選前陷入輿論風暴。日媒《週刊文春》爆料，小泉陣營內部要求關係人士在影音平台Niconico替他留言稱讚，甚至寄出範例文字，部分還含批評對手的內容。事件曝光後引發大規模炎上，「小泉退選」更一度登上網路熱搜，網友湧入社群平台留言。

根據《日本放送協會》，日媒《週刊文春》昨（25）日爆料，小泉進次郎陣營的發言人、前數位大臣牧島花蓮，居然透過電子郵件，要求陣營內相關人士在線上談幕影片分享網站Nicionico動畫、關於小泉進次郎的影片上留言正面評論，並附上具體範例，像是「自民黨總裁就是你了」、「連辛苦的屎缺工作也能勝任，果然脫胎換骨了」。

然而，部分留言則涉及攻擊其他候選人，包括針對保守派色彩濃厚的前經濟安保大臣高市早苗，出現「不要輸給偽裝的商業保守派」等語句。

小泉進次郎在內閣會議後的記者會上回應此事，承認事件發生並道歉。他強調這是牧島花蓮辦公室自行判斷後所寄出的電子郵件，「我對其他候選人沒有批評意圖，但做法並不妥當，已經提醒相關人員不要再犯，深感抱歉」。

▲▼自民黨總裁選舉，成高市早苗、小泉進次郎「兩強對決」。（圖／達志影像／美聯社）

▲小泉陣營甚至還要求，留言批評黨內競爭對手高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

牧島花蓮今（26）日也公開致歉，解釋稱當初是因應其他議員的詢問，由辦公室自行寄出範例，卻未經確認而導致「出現過頭的表述」，表示未來會更加謹慎。小泉陣營的選舉對策本部長、財務大臣加藤勝信則表示，初衷是希望擴大支持，但確實出現內容不當的問題，將嚴肅看待並確保類似情況不再發生。

根據日媒《日刊體育》，小泉進次郎雖然關閉社群平台X的留言功能，但其Instagram帳戶仍開放評論。事件曝光後，大批網友湧入他最新的9月23日貼文留言，痛批「還敢當首相？」、「承認靠造假留言拉抬選情，太丟臉了」、「為了你的孩子和日本的未來，請退選吧」。

甚至還有人直言，「不靠非法手段就選不上，真的令人感到可恥！」

隨著輿論持續發酵，「小泉退選」一度成為日本網路熱搜字眼。儘管小泉本人澄清關於他主張「年金延後到80歲發放」等傳聞純屬假消息，但外界普遍認為，此次留言造勢爭議無疑重創他的形象，也為原本備受矚目的總裁選戰投下震撼彈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮賑災專戶捐款破2億　不到2天湧入7.3萬筆款項
《中文怪物》電視台為何不做？　主播揭殘酷真相
連14起事故！運安會罕見發公路「安全通告」
連假「雷雨區擴大」！最新降雨預測曝
76歲鄰長罹難　兒不捨：為了勘災才被沖走
花蓮賑災捐款1天破1億！　近5成透過LINE Pay
花蓮堰塞湖有多大？「颱風掃台沒填滿」網挖出示警文：嚇到發寒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣遊客醜陋行徑登韓媒！業者嚇壞「更換廁所密碼」　韓網友怒留言

機組人員一路錯！男中風前提警訊全被忽視　美國航空判賠3.37億

畫面曝光！俄運油列車「和卡車相撞」脫軌爆大火　濃煙竄天際

日相石破茂9月底出訪釜山會晤李在明　料成任內最後一次訪韓

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

遭開火後掛上中國五星旗！北韓商船「越界南下」　南韓揭離譜行徑

躲逮捕令？納坦雅胡赴美「專機大繞道」　閃過一票歐洲國家

旅行必備「收納好物」便宜輕巧　一票網友大推：各種尺寸都要

川習會倒數中「4大重點一次看」　學者點名TikTok交易是關鍵

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

台灣遊客醜陋行徑登韓媒！業者嚇壞「更換廁所密碼」　韓網友怒留言

機組人員一路錯！男中風前提警訊全被忽視　美國航空判賠3.37億

畫面曝光！俄運油列車「和卡車相撞」脫軌爆大火　濃煙竄天際

日相石破茂9月底出訪釜山會晤李在明　料成任內最後一次訪韓

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

遭開火後掛上中國五星旗！北韓商船「越界南下」　南韓揭離譜行徑

躲逮捕令？納坦雅胡赴美「專機大繞道」　閃過一票歐洲國家

旅行必備「收納好物」便宜輕巧　一票網友大推：各種尺寸都要

川習會倒數中「4大重點一次看」　學者點名TikTok交易是關鍵

多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

教師節連假首日「國道10大地雷」路段　國5恐連塞11小時

善款湧入！　花蓮賑災全台愛心捐破2億、7.3萬筆

衛福部花蓮賑災專戶捐款破2億　不到2天湧入7.3萬筆款項

八點檔女星「健康亮燈掛急診」！　昏睡兩天病況曝光

綠帽男製「68頁PPT」爆料妻外遇還染HPV　他痛斥：在3歲女身邊做X

吸引青年安居台南！　勞工局徵才活動三大廠商揭優質福利

交通部連假祭「三合一疏運+運具聯防」　防高鐵自由座人潮外溢

想從高資產客戶身上賺錢？「超業女王」教你眉角在哪裡

中職二軍／總冠軍賽9月30日嘉義開打　悍將、雄鷹爭奪冠軍榮耀

【奇蹟獲救】夫妻受困72小時 高雄特搜隊衝進泥巴堆救人！

國際熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

外國人搭台灣高鐵　見乘客「手機都同畫面」

五角大廈急召「高階將領」返美開會

捷安特遭美暫扣！學者揭主因：台灣崇洋媚外

姊月薪32K買豪車　男一看手機太衝擊

川普：藥品課徵100%關稅1條件可豁免

3女遭性侵虐殺全程直播　最後身影曝光

Panasonic萬人大裁員　驚人優離方案曝

快訊／川普：華盛頓恢復死刑！　簽署公告批准

俄4軍機進入ADIZ　美F-16緊急升空攔截

巴拉圭總統：拔起不正義樹根　現在是台灣入聯時刻

LV首爾開餐廳！一盤餃子3顆破千元訂位爆滿

北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警

他44歲長超帥　60歲婦3度求婚想生孩

更多熱門

相關新聞

遭開火後掛五星旗！北韓商船「越界南下」

遭開火後掛五星旗！北韓商船「越界南下」

北韓一艘商船，今（26）日清晨擅自闖入黃海（西海）北方界線（NLL）以南，遭南韓軍方出動護衛艦連續7次、共射擊60餘發機關炮與艦砲警告。

自民黨總裁選　小泉「3成議員支持」領先高市

自民黨總裁選　小泉「3成議員支持」領先高市

旅韓買什麼？超商公開「觀光客最愛排行」

旅韓買什麼？超商公開「觀光客最愛排行」

尹錫悅85天後首度出庭　法院公開狼狽畫面

尹錫悅85天後首度出庭　法院公開狼狽畫面

川普施壓南韓：對美投資「提前現金支付」

川普施壓南韓：對美投資「提前現金支付」

關鍵字：

日韓要聞小泉進次郎自民黨總裁選舉網軍留言洗評論

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面