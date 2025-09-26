旅韓買什麼？韓超商公開「觀光客最愛排行」　銷售額創新高

▲韓國便利商店GS25今年的海外觀光客銷售額創下歷史新高。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

近年來受到韓國流行文化影響，赴韓旅遊也成為國人的熱門選擇之一，而便利商店更是必去行程，不論是在那裡和朋友小酌談心、或是吃泡麵，都讓人宛若置身韓劇中男女主角情境，韓國連鎖便利商店GS25也統計出外國人最愛這幾味。

根據《首爾經濟》報導，韓國大型企業GS零售22日表示，旗下便利商店 GS25今年的海外觀光客銷售額創下歷史新高，透過分析外國人常用電子支付，如支付寶、微信支付、銀聯卡等銷售數據後，顯示今年1至8月的銷售額比去年同期增加66.5%，比2023年同期更是暴增312.9%。

GS零售分析指出，便利商店已成為訪韓觀光時必定要造訪的行程之一，今年1至7月訪韓的外國觀光客規模達1000萬人，比去年同期增加超過130萬人，外國顧客挑選的熱門商品有：香蕉牛奶、溏心蛋、啤酒、便利商店High Ball酒、甜點麵包、希臘優格、K-pop專輯等。

GS25計劃進一步加強針對海外觀光客的商品與服務，配合中國團體旅客短期免簽入境政策與中國黃金週假期，GS25 將針對使用支付寶的顧客推出折扣與贈品活動。同時，為方便日本觀光客，將自24日起引進日本最大規模的行動支付工具「PayPay」服務。

另外，因應 Netflix 動畫電影《k-pop 獵魔女團》熱潮，GS零售自本月17日起推出與該作品聯名的紫菜飯捲、飯糰、韓式小吃套餐等「合作商品」。在外國觀光客眾多的地區內，8 家重點門市將作為「k-pop 獵魔女團專賣店」來營運。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

最大恐懼成真！飯店馬桶驚見「致命房客」 1.5公尺毒蛇「嘶吼」與住客對峙

美日韓外長聯合聲明：關切中國破壞台海穩定 反對南海非法主張

日本首例！「這個市」休閒時間只能用手機2小時 下月起柔性勸導