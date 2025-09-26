火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因

▲大家都在光復站下車。（圖／@melody.k75授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。近日，就有許多熱心民眾都決定到現場幫忙，也有網友分享暖心一幕，直呼這個畫面真的太讓人感動。而畫面曝光後，也吸引超過10萬人按讚。

現在有許多人都投入救災行動，紛紛搭火車到花蓮光復。網友「樂樂小姐」在Threads上發文透露，當她搭火車看到「所有的人，都在光復站下車，這個畫面太感動」。從樂樂小姐貼出的照片也可見，光復站確實擠滿了人，展現出台灣人的溫暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，也有不少網友表示，「這就是為什麼我喜歡台灣的原因」、「這些畫面真的感動到不行，哭爆天啊」、「台灣最美麗的畫面」、「好棒～好溫暖」、「以前每逢星期五六日，台灣很多民眾都會到花蓮遊玩，看好風景散心。現在花蓮遇到困難，大家同樣聚集到花蓮，這次一樣是美麗的風景（台灣人）」。

本站今報導「開車到花蓮容易打結！他籲想幫忙『盡量坐火車』 加開班次曝光」，立委沈伯洋就發文表示，這幾天因為有大量機具進入，所以開車很容易打結，如果想到現場幫忙，「盡量坐火車進光復喔！」另外，台鐵也於9月27日至29日加開列車10班次，「提供民間團體購票往返協助當地復原工作」。

本文經「@melody.k75」授權引用