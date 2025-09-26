　
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因

▲▼ 。（圖／@bubunnurbuana1979授權引用）

▲大家都在光復站下車。（圖／@melody.k75授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。近日，就有許多熱心民眾都決定到現場幫忙，也有網友分享暖心一幕，直呼這個畫面真的太讓人感動。而畫面曝光後，也吸引超過10萬人按讚。

現在有許多人都投入救災行動，紛紛搭火車到花蓮光復。網友「樂樂小姐」在Threads上發文透露，當她搭火車看到「所有的人，都在光復站下車，這個畫面太感動」。從樂樂小姐貼出的照片也可見，光復站確實擠滿了人，展現出台灣人的溫暖。

在 Threads 查看

貼文曝光後，也有不少網友表示，「這就是為什麼我喜歡台灣的原因」、「這些畫面真的感動到不行，哭爆天啊」、「台灣最美麗的畫面」、「好棒～好溫暖」、「以前每逢星期五六日，台灣很多民眾都會到花蓮遊玩，看好風景散心。現在花蓮遇到困難，大家同樣聚集到花蓮，這次一樣是美麗的風景（台灣人）」。

本站今報導「開車到花蓮容易打結！他籲想幫忙『盡量坐火車』　加開班次曝光」，立委沈伯洋就發文表示，這幾天因為有大量機具進入，所以開車很容易打結，如果想到現場幫忙，「盡量坐火車進光復喔！」另外，台鐵也於9月27日至29日加開列車10班次，「提供民間團體購票往返協助當地復原工作」。

本文經「@melody.k75」授權引用

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

公費流感新冠疫苗對象再擴大　光復鄉居民、救災人員全納入

流感已經進入流行期，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，憂心讓環境衛生、交通影響就醫等不便因素影響疫情發展，衛福部長石崇良今（26）日決定再次擴大當地公費流感與新冠疫苗接種對象，從昨日優先開放收容中心災民開打疫苗，進一步納入「光復鄉全體居民及救災人員」，不受原本公費資格限制，預估提供對象約1.2萬人。

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

曝光捐款證明！韓國瑜捐260萬元　盼為花蓮災情盡一份心力

李多慧捐30萬：祈願花蓮早日恢復

賈永婕捐50萬「大家一起來幫忙重建家園」

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

