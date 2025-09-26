堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

▲堰塞湖現仍有700萬噸，未來仍可能造成局部地區淹水。圖為光復鄉現況。（圖／林保署花蓮分署提供）

記者許敏溶／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。農業部林保署表示，根據今（26日）上午最新空拍後觀測資料推估，堰塞湖今天上午水位1025公尺，面積15.5公頃，蓄水量700萬噸，比昨天減少20萬噸，初步評估晴天情況下，不至於有大量堰塞湖水一次流出，但因下游河道嚴重淤積，仍可能造成局部區域淹水，建議可視下游河道清疏狀況調整警戒等級。

馬太鞍溪堰塞湖在23日溢流釀災。為了解最新狀況，今天上午空勤總隊協助花蓮分署及成大團隊至堰塞湖上空執行空勘任務，並公布最新影像與相關統計數據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲根據最新資料估計，馬太鞍溪堰塞湖水位1025公尺，蓄水量700萬噸。（圖／林保署花蓮分署提供）

林保署花蓮分署表示，根據觀測資料，23日壩頂溢流前水位1139公尺，24日溢流後水位1060公尺，昨（25日）水位1026公尺，面積16公頃，蓄水量720萬噸。今天上午水位1025公尺，面積15.5公頃，蓄水量700萬噸，比昨天少20萬噸。

林保署花蓮分署指出，初步評估，在晴天情況下，應不至於有大量堰塞湖水一次流出，但由於下游河道嚴重淤積，仍有可能造成局部區域淹水，建議可視下游河道清疏狀況調整警戒等級。未來將根據直升機空勘影像，滾動式評估最新壩體及湖區之數據，以利後續評估重新裝設水位計可行性。

▲光復鄉旁馬太鞍溪26日最新空拍畫面。（圖／林保署花蓮分署提供）