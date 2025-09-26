開車到花蓮容易打結！他籲想幫忙「盡量坐火車」　加開班次曝光

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。（圖／花蓮縣政府）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。近日，有許多熱心民眾都決定到現場幫忙，立委沈伯洋就發文表示，這幾天因為有大量機具進入，所以開車很容易打結，如果想到現場幫忙，「盡量坐火車進光復喔！」

沈伯洋在Threads上發文表示，他颱風前就在花蓮，那時也都是開車，但因為這幾天有大量機具進入，所以開車的話，就會很容易打結，而且今天也開始管制了，「請要幫忙的朋友們，盡量坐火車進光復喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈伯洋接著說，早上有許多人說，區間車都塞滿了，所以他也緊急聯繫交通部，爭取班次加開，現在也已經確定加開，「台鐵公司於114年9月27日起至9月29日止，加開列車10班次，提供民間團體購票往返協助當地復原工作」。

一、9月27日：

（一）6166次彰化（06:55開）=光復（12:02到），台中07:11開、台北08:56開（普悠瑪號）

停靠站：彰化、台中、豐原、板橋、台北、松山、七堵、花蓮、光復。

（二）6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開（自強號）

停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。

（三）6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開（自強號）

停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。

（四）6162次花蓮（07:17開）=光復（08:07到）（自強號）

停靠站：花蓮、光復。

（五）6165次光復（16:10開）=花蓮（16:58到）（自強號）

停靠站：光復、花蓮。

二、9月28日

（一）6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開（自強號）

停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。

（二）6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開（自強號）

停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。

三、9月29日

（一）6169次光復（14:32開）=彰化（19:45到），台北17:36開、台中19:30開（普悠瑪號）

停靠站：光復、花蓮、七堵、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化。

（二）6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開（自強號）

停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。

（三）6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開（自強號）

停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。

更多資訊請點此

沈伯洋最後也說，這幾天除了救人之外，主要就是清運、消毒，依照過去經驗，清運完之後，主要需要幫忙的會是中期住宿、產業補助，以及災損需求，「大家一步一步來，讓花蓮鄉親回歸正常生活」。