搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

地方中心／花蓮報導

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，住在佛祖街的6歲女童小沂在乾姑姑、乾姑丈的保護下，在滿是泥巴的屋內待了一天，被救難人員救出，繼乾姑姑的遺體被運出後，目前正在持續開挖，試圖滿是泥沙的房屋內開挖，尋找乾姑丈，而現場的搶救畫面也曝光！

▲目前救難人員持續開挖尋找小沂乾姑丈的身影。（圖／嘉義縣消防局提供，下同）



洪水灌進房屋時，70多歲的乾姑姑、乾姑丈為了保護小沂，合力將孩子托舉到屋頂橫梁與堆積物間的高處，24日上午消防人員在二次嘗試後終於爬上屋頂，準備切開鐵皮時，獨自待了一夜的小沂聽到聲音立刻高喊「我在這裡！」，最終順利被救出，但2位長輩不幸滅頂。

因小沂獲救後告知「還有阿公阿婆（乾姑姑、乾姑丈）在下面」，25日上午救難人員決定重回地點繼續開挖，先找到了乾姑姑的遺體，眾人研判乾姑丈也在屋內，因此決定繼續在屋內搜索。

今天搜救乾姑丈的行動持續進行中，包括嘉義縣消防局、花蓮縣消防局救難人員以及國軍等都投入開挖，現場畫面可以看到，目前已經可以透過鐵梯進入屋內，原本應該是吊燈懸掛的高處，如今卻因為泥水堆積，成為供人踩踏的平地，搜救人員只能分工用鏟子、桶子，接力將泥沙挖出去。