志工背鏟子、扛鍋子抵光復　台鐵：穿過車門你就是守護台灣的超人

▲台鐵在臉書分享多張志工抵達光復站前線照片。（圖／翻攝自Facebook／國營台鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

樺加沙颱風造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情嚴重，台鐵加開10列車，並開放花東段對號列車站票，台鐵也在臉書分享多張志工抵達光復站前線照片，形容他們是「鏟子超人」、「煮飯超人」、「救援超人」，並寫下：「穿過車門的那一刻，你就是守護台灣的超人。」

台鐵在臉書粉絲團「國營台灣鐵路股份有限公司」分享車站多張「支援超人們抵達前線」照片，指出颱風過後，花蓮光復成為大家心裡最掛念的地方，更有許多超人踏上旅途，支援前線。有帶著鏟子，是第一時間投入的「鏟子超人」；有背著鍋具，是溫暖災區的「煮飯超人」；還有一群默默守護安全、搶修線路的「救援超人」。每一個背影，都在為家園復原而努力。

▲▼台鐵在臉書分享多張「鏟子超人」、「煮飯超人」、「救援超人」抵達前線照片。（圖／翻攝自Facebook／國營台鐵公司）

台鐵指出，為了讓所有「超人」順利抵達，9月27日至9月29日，台鐵除原先加開列車外，再加開10班次，協助民間團體購票。同時增加各級列車增停光復站，並於花東段對號列車開放站票，讓一車又一車的愛心力量，一路向東、直達光復。穿過車門的那一瞬間，就是守護台灣的超人！一個鏟子、一雙溫暖的手，凝聚起台灣人的勇氣與團結。

台鐵也在粉絲團感性表示，台鐵與所有「超人」站在第一線，守護每段旅程，也守護這片土地的鄉土心，「因為我們都相信，台灣最美的風景，不只是沿途的山海，而是每一個願意伸出援手的你我。」

▲台鐵加開加班車並開放花東間站票，協助志工抵達光復站前線。（圖／翻攝自Facebook／國營台鐵公司）

