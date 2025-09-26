川習會倒數中「4大重點一次看」　學者點名TikTok交易是關鍵

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川習會可望在10月底的亞太經濟合作會議（APEC）峰會登場，將是2人自2019年以來首次面對面。《日經亞洲》撰文整理出關於這次談話的4大重點。

1、川習會如何促成？

美中關稅戰緩和後，雙方貿易代表已在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里展開4輪談判，希望達成貿易協議。此外，兩國領袖19日通話，不僅在某種程度上緩解緊張關係，川普更宣布將在APEC場邊與習近平見面。

儘管北京尚未正式確認消息，歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師詹傑瑞（Jeremy Chan）指出，APEC會晤「反映了雙方領導人維持對話的意願，也為更具實質性的協議創造條件」，該協議可望在川普未來訪中時宣布。

2、會達成貿易協議嗎？

19日通話後，川普不僅宣布2人將在APEC會晤，還表示自己有意在明年初訪問北京，習近平也會在恰當時機拜訪美國。這番言論被解讀為，「在可預見的未來，貿易談判仍會持續下去」。

市場經濟研究公司「龍洲經訊」（Gavekal Dragonomics）創辦合夥人兼研究主管克爾伯（Arthur Kroeber）指出，

目前美中關稅暫緩期限為11月10日，TikTok交易期限則是12月16日，「接下來還會有更多討價還價。」

北京復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，美中貿易協議可能採取「階段性方式」達成，但川習會仍有機會取得實際成果，例如某種形式的關稅協議，可能條件包括中國採購美國農產品。

智庫「亞洲協會」（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）說，「川普希望展現自己能夠比前任們從中國身上得到更多利益，習近平則想要緩解美國制裁及出口管制對中國經濟造成的壓力。」

3、誰占上風？

TikTok交易可能對未來的談判產生重要影響，但關鍵細節尚不完全明朗。

根據目前了解，為了解決國安問題與符合美國法律，TikTok美國版app將由總部設於美國、新成立的合資企業營運並且重建內容推薦演算法，包括甲骨文（Oracle）在內的一批美國企業將擁有大部分股份，字節跳動（ByteDance）的持股比例則必須降至20%以下。

全球性企業與投資銀行「那堤西銀行」（Natixis）亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）認為，中國順利解決了TikTok問題，因為這筆交易意味著「美國欠中國一些東西」，並且可能促成一些協議，例如把與毒品芬太尼（fentanyl）相關的關稅降低一半至10%。

中國美國商會前主席齊默曼（James Zimmerman）卻批評，「川習通話對白宮而言簡直就是一場災難」，從中國凍結購買美國黃豆，到飛機銷售與稀土金屬供應等各方面，全都缺乏明確具體進展，「比較有可能發生的是，川普從頭到尾都被教訓了一頓。現在北京預期占了上風，會把事情拖到獲得自己想要的東西為止。」

4、對中國經濟有何影響？

中國經濟出現放緩跡象，8月零售銷售額年增率從7月的3.7%降至3.4%，同期出口增長率也從7.2%滑落至4.4%。儘管北京迄今尚未宣布大幅降息或大規模振興計畫，但各界預期推出更多支持性政策。

經濟研究諮詢機構「凱投宏觀」（Capital Economics）首席經濟學家希林（Neil Shearing）預估，關稅只會讓中國GDP減損6%，而且分散在數年實現。

不過，隨著需求疲軟與產能過剩，壓縮各產業的利潤空間，出口放緩仍可能加劇國內通縮壓力，「真正的問題是，（中國）經濟的其他部分都很疲軟，出口一直是近年支持經濟成長的關鍵，因此如果出口走弱，就沒有東西可以彌補了。」