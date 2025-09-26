關稅3連發！　川普宣布「藥品課徵100%關稅」1條件可豁免

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）
記者吳美依／綜合報導
美國總統川普（Donald Trump）接連宣布3項關稅政策，根據他的最新貼文，美國下（10）月開始，將對進口品牌或專利藥品課徵100%關稅，除非該製藥公司在美國建廠。
川普剛剛在自家社群平台「真相社群」發文表示，「2025年10月1日開始，我們將對任何品牌或專利藥品實施100%關稅，除非那一間公司正在美國建立他們的製藥工廠。」
川普解釋，所謂正在建廠被定義為「動工」或者「正在施工中」，「因此，如果建設已經開始，這些藥品將不受關稅影響。」
川普連續發文宣布3項關稅政策，除了最新揭露的藥品100%關稅之外，他還宣布對多項家具產品實施30%至50%關稅，並對所有進口大型卡車課徵25%關稅。
“Starting October 1st, 2025, we will be imposing a 100% Tariff on any branded or patented Pharmaceutical Product, unless a Company IS BUILDING their Pharmaceutical Manufacturing Plant in America...” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/z5EXQhw1xK— The White House (@WhiteHouse) September 25, 2025
讀者迴響