川普重砲連發！　又宣布對「多項家具」課徵30%以上關稅

美國總統川普（Donald Trump）接連宣布2項關稅政策，下（10月）開始，除了對所有進口大型卡車課徵25%關稅以外，美國還將多項家具產品實施30%至50%關稅。
川普剛剛在自家社群平台「真相社群」發文表示，「2025年10月1日開始，們將對所有櫥櫃、浴室置物櫃與相關產品實施50%關稅。另外，也對軟墊家具收取30%關稅。」
其中，軟墊家具（Upholstered Furniture）是指有軟墊、彈簧和織物或皮革覆蓋的家具，例如沙發、扶手椅、餐椅等。
川普表示，他之所以對這些家具課徵關稅，是因為「這些產品從其他國家大規模『湧入』美國」，並且批評這是一種非常不公平的作法，「但為了國家安全與其他原因，我們必須保護我們的製造業。」
