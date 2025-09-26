　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普重砲連發！　又宣布對「多項家具」課徵30%以上關稅

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普接連宣布2項關稅政策。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）接連宣布2項關稅政策，下（10月）開始，除了對所有進口大型卡車課徵25%關稅以外，美國還將多項家具產品實施30%至50%關稅。

川普剛剛在自家社群平台「真相社群」發文表示，「2025年10月1日開始，們將對所有櫥櫃、浴室置物櫃與相關產品實施50%關稅。另外，也對軟墊家具收取30%關稅。」

其中，軟墊家具（Upholstered Furniture）是指有軟墊、彈簧和織物或皮革覆蓋的家具，例如沙發、扶手椅、餐椅等。

川普表示，他之所以對這些家具課徵關稅，是因為「這些產品從其他國家大規模『湧入』美國」，並且批評這是一種非常不公平的作法，「但為了國家安全與其他原因，我們必須保護我們的製造業。」

川普宣布「所有外國大型卡車」課徵25%關稅　10月起生效

09/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

