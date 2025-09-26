川普宣布「所有外國大型卡車」課徵25%關稅　10月起生效

▲川普剛剛又宣布新關稅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）剛剛宣布，下（10）月開始，將對世上其他地區生產的所有「重型（大型）卡車」徵收25%的關稅。

川普剛剛在自家社群平台「真相社群」發文表示，「為了保護我們偉大的重型卡車製造商免受不公平的外部競爭，我將從2025年10月1日開始，對所有在世上其他地區製造的『重型（大型）卡車』徵收25%的關稅。」

川普依序點名Peterbilt、Kenworth、Freightliner、Mack Trucks等美國卡車製造商，都將受惠於這項政策，免受外部干擾衝擊，「基於各種原因，我們必須讓我們的卡車司機在財務方面健康又強大，但最重要的（原因）就是為了國家安全！」