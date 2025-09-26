性侵虐殺全程IG直播！阿根廷3女遭毒販處決　生前最後身影曝光

▲監視器拍下3名女子生前最後身影。（圖／翻攝自X@C5N）

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷3名年輕女子外出以為是要去參加派對活動，但落入圈套，在不知情的狀態下誤上暴力販毒集團的車輛，隨後被帶往一處民宅，遭到酷刑凌虐、性侵與處決殺害，更令人髮指的是，整個殘酷過程被毒販集團全程透過社群媒體Instagram直播，約45人線上觀看。如今3人生前最後身影曝光，生前搭車被拍攝下來。

太陽報報導，受害女子分別是15歲的古提瑞茲（Lara Gutierrez）、20歲的德爾卡斯提羅（Brenda Del Castillo）以及21歲的維爾迪（Morena Verdi），她們上周五晚間在路邊等車，在一輛白色汽車抵達之後，3人毫無防備地接連搭上車。

據信這3名女子原本受邀參加一場派對，要前往布宜諾斯艾利斯一處住宅，並不知道她們已經落入國際販毒集團陷阱。布宜諾斯艾利斯安全部長阿隆索（Javier Alonso）表示，3人抵達目的地之後遭到殘忍性侵、凌虐並殺害，整個過程透過社群媒體Instagram進行現場直播，大約有45名追蹤該帳號的用戶觀看直播。

▲警方靠著手機訊號追蹤，在民宅後院找到3名女子的遺體。（圖／翻攝自X@C5N）

當地官員稱這起命案是販毒集團的報復，根據當地媒體報導，其中2名受害女子曾被指控從該犯罪集團手中偷走4公斤古柯鹼。

在事發5天之後，警方靠著手機訊號追蹤，在民宅後院找到3名女子的遺體，還有一輛車遭燒毀，棄置在距離命案現場約100公尺處的空地。

直到遺體找到之後，此案細節才曝光。據信古提瑞茲生前左手5根指頭全被砍，德爾卡斯提羅腹部被劃開、顱底骨折，維爾迪被人用塑膠袋套頭窒息身亡。當局已逮捕4名嫌犯，但據信主嫌是一名秘魯籍人士，目前已潛逃出境。