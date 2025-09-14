館長健檢驚見腦血管消失！曝X光片「一塊白影」：沒癱算奇蹟

▲館長在直播中秀出X光片，顯示部分血管「不見了」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰，下同）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢12日晚間直播向粉絲透露，近期健檢發現腦部血管萎縮且有局部消失、成為一塊白色陰影，雖然目前沒有明顯神經症狀，但醫師已建議進一步檢查並暫時服用阿斯匹靈預防血栓。他也在直播中並秀出檢查影像，直言「現在沒影響不代表未來沒影響」，會積極追蹤檢查。

館長說明，檢查結果顯示部分血管「不見了」，但目前血流已自行找到其他通道，暫時未造成功能性障礙，「如果血流沒找到出路，我現在就癱了」，因此醫療團隊建議先以藥物防治並安排更精密的影像檢查，雖然服藥會讓他胃比較不舒服，但仍會依醫囑服用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長表示，現階段因有既定工作行程（將前往上海與蒙古拍攝廣告），因此計畫等行程結束後立即回台進行磁振造影（MRI）等進一步檢查，釐清血管消失與影像陰影的成因，並視情況接受治療。他在直播多次強調「我現在沒有掛掉很神奇」，感嘆要盡快查明原因並調整生活作息。

直播下方湧入大量粉絲關心與建議，提醒他「調整作息、不要熬夜、定期回診」。館長過去也曾在今年5月直播中因心臟不適中途離席，此次自曝腦部異常再度引發關注。醫療專家提醒，有類似檢查發現者應遵循醫囑並儘速接受進一步檢查，不宜自行解讀影像或延後必要檢查。