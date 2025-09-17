黃偉哲直播「叫賣」台南文旦　40分鐘秒殺600箱

▲台南市長黃偉哲親自上直播平台「叫賣」麻豆文旦，掀起搶購熱潮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋將至，台南文旦再度掀起熱潮！台南市長黃偉哲17日受邀參加購物平台「東森農場」直播，親自化身「叫賣哥」行銷台南在地文旦，直播僅40分鐘，原本限量200箱（每箱6公斤）瞬間搶購一空。

因消費者反應熱烈，平台緊急追加400箱，再度秒殺，最終熱銷600箱，展現全國消費者對台南農特產的高度支持。

黃偉哲市長表示，台南麻豆文旦是中秋節必備的代表性水果，也是台灣農業的驕傲。今年雖受颱風影響導致減產，但市府與平台堅持把關，為消費者提供安心優質的文旦。他強調，支持台南農特產，就是給農民最溫暖的後盾。

台南市農業局長李芳林指出，今年文旦因風災減產更顯珍貴，東森集團秉持「挺農民、助在地」精神，嚴選果型飽滿、香氣濃鬱的文旦，透過直播通路幫助果農拓展市場、穩定收益。麻豆文旦以果皮薄、果肉細緻、甜度高又帶微酸的風味著稱，加上獨特土壤與氣候條件孕育品質，採收後經「辭水」熟成更能提升香氣層次，是中秋節送禮自用兩相宜的佳品。

台南市府呼籲，全國鄉親請多支持台灣在地農產品，以實際行動挺農民，讓這份來自台南的「柚香」成為中秋佳節最溫暖的祝福。