親姊月薪32K購入百萬跑車　男一看手機才知「她真實身分」

▲男子發現姊姊開著百萬名車回家，一看手機才意外發現她的真實身分。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

日本橫濱市一名28歲男子橫溝（化名）透露，原本總抱怨薪水超少的姊姊突然一反常態，不但打扮變得時髦，甚至開著要價百萬元的紅色Lexus跑車回家，讓全家人都感到相當驚訝。沒想到一周之後，更大的衝擊正在等著他。

日刊SPA！報導，橫溝家中經營肉品店，姊姊過去曾是全國大賽的羽球選手，後來在一間設備製造商上班，但薪水一直不高，還常常抱怨「薪水太少了，只有16萬日圓（約新台幣3.2萬元）左右，是不是該找個副業？」

沒想到有一天橫溝在店裡等姊姊的時候，突然聽到外頭傳來的引擎聲音，探頭一看才發現是一輛紅色Lexus跑車，且從車上走下來的人正是他的親姊姊。當時姊姊的打扮相當時髦，和過去樸素的模樣比較起來，相當不同，還稱這輛車就是她買的。

更令人震驚的事情發生在一周之後，橫溝平時都會用手機看喜愛的女直播主節目，沒想到對方的美顏濾鏡發生錯誤露出真實面貌，驚覺原來自己課金相挺的女直播主就是親姊姊。

事後姊姊大方承認此事，還邀請他一起加入團隊協助拍攝與後製。他說，儘管感到衝擊，但替姊姊找到人生新方向感到開心。