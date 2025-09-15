台中露肩女大鬧超商！抖音開直播狂盧半小時　警出招逼退

記者白珈陽／台中報導

台中市48歲譚姓女子昨天（14日）傍晚在自由路二段某超商情緒失控，大聲質疑店內架上的豆漿疑似被開封、變味，要求店員處理，並揚言投訴市府，甚至懷疑到場員警是假警察，鬧了將近半小時。經警方確認，相關飲品並沒有遭到毀損，直到員警準備通知消防隊將她強制送醫，譚女才自行離去。

▲譚女質疑超商內豆漿遭開封，揚言投訴市府。（圖／記者白珈陽翻攝）



穿著白色露肩洋裝的譚女在抖音上拍直播，內容顯示她在某間超商內，尖聲道「這被打開過、味道也怪怪的」，接著狂問店員「你叫什麼名字？」，店員被盧到煩，無奈地說「我叫柯文哲可以吧」，譚女又稱要找盧秀燕處理。

轄區警員獲報到場，譚女懷疑是假警察，要求警方出示證件，員警秀出臂章，譚女又說「假的啦！制服也有假的」，員警再報出名字、單位，並告知譚女已影響店家、民眾，請迅速離開，但譚不願離去，最後警方稱要通知119將她強制就醫，譚才離開超商。

台中市第一警分局調查，昨天傍晚5時20分接獲報案，中區自由路二段某超商1名譚姓女子，於店內不斷大聲質疑飲料被開封，揚言投訴到市府，但店員及員警確認後，並無譚女所稱的商品被毀損或未結帳情形，全案無人受傷。

據了解，譚女精神狀況不佳，警方與譚女溝通後，她一度拒絕離去，經警方告知要通知119到場協助，譚女才自行返家。警方呼籲，民眾遇有爭議應理性表達，避免影響公共秩序或觸法。