愛看上車舞！他著迷「哇賽哥哥好厲害」抖內中國直播主　結果慘了

▲當事人抖內「女友」。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

最近「上車舞」非常紅，詐騙集團也將腦筋動到這了！內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人透過網路認識的「女友」都會開直播，所以他便抖內贊助，同時心想，能透過螢幕看女友高喊「哥哥，上車囉！」此生已無憾，只是沒想到，當他沒錢抖內之後，對方的態度卻大轉變，「如今錢沒了、人也消失了，只留下鉅額負債」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「直播暈車狂抖內，遭騙鉅款哭無淚」為標題分享案例，當事人直接在某個直播平台刷直播，結果沒多久後，就有個網友主動私訊他，邀他到自己的直播間看看。兩人認識後，就以結婚為前提交往，只是因為對方是四川人，所以兩人只能用微信傳遞情意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當事人說，每當「女友」進行直播時，他都會透過直播平台購買禮物，抖內鼓勵對方。女友也曾提過，因為自己有跟直播公司簽約，所以「每週必須達標抖內禮物額度，很辛苦！很累人！」要當事人幫忙衝業績，才免於被公司處罰。

當事人看著女友在直播間爭取觀眾抖內，並因觀眾打賞而大跳上車舞，「身為男友的我，怎能漏氣？」所以他就趕快拿出信用卡購買直播平台代幣，再以代幣兌換禮物，大手筆抖內給女友，「透過螢幕看著她以甜美聲音高喊『哥哥，上車囉！』此生無憾啊」。

後來，當事人因為刷爆了信用卡，所以還特別去貸款，「就是為了替她維持抖內業績，讓她持續為我『哇賽，哥哥好厲害！』」只是，當他向女友說明自己實在扛不住卡費和貸款的壓力時，對方卻不能體諒，「一改過去溫柔婉約的態度，反而要我繼續抖內，不然就不理我了」。

當事人這時才驚醒，他連女友的真實身分都不知道，「單靠直播間的美肌濾鏡，可能連對方的真面目都沒見過，就一頭熱在直播平台瘋狂購買代幣，如今錢沒了、人也消失了，只留下鉅額負債。」

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。



1、網路交友，談及金錢，一定是詐騙。



2、網路交友而來的跨國戀情，要確認對方真實身分。否則，就是詐騙。



3、有詐騙疑慮，請善用165反詐騙專線。