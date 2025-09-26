砸3.2萬網購「偽造台灣駕照」　中國男女在日本遭逮捕

記者吳美依／綜合報導

日本東京警視廳26日宣布逮捕2名中國籍男女，他們涉嫌使用「偽造」台灣駕照，在日本申請合法開車所需文件。警方指出，2嫌為了繞過中國駕照的高申請門檻，而選擇偽造台灣駕照，並且加以濫用。

38歲的高志州與47歲的龔秀萍，在中國購物網站上花費約16萬日元（約新台幣3.2萬元），購買「偽造台灣駕照加翻譯文件申請代辦」的服務，去年11月填寫日本汽車聯盟（JAF）的線上申請表，並且申請譯本，如今犯行曝光被捕。

此外，警視廳也對另一名涉嫌指導犯罪手法的37歲中國籍男子發布國際通緝令，預料將有更多相關案件浮出檯面。

目前外國觀光客想要在日本自駕，如果來自《日內瓦公約》成員國，可以透過國際駕照制度獲准上路。不過，日本與少數國家簽有駕照互惠協定，旅客不需要國際駕照或辦理「外國駕照更換」（外免切替），只要持有駕照正本及指定機關發行的駕照日文譯本即可獲准上路。

不過，中國既不屬於《日內瓦公約》締約國，也未與日本建立互相承認駕照協定的互惠制度，因此若想要在日本觀光期間開車，就必須訴諸相對複雜的「外免切替」方式才能上路。

由於外國觀光客自駕車禍頻傳，日本政府已決定修改「外免切替」規定，加強核實居住地址，預計最快10月1日開始實施。不過，台灣等互惠國並不受此新制影響。