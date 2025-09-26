　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普施壓南韓！要求對美投資「提前現金支付」　韓憂外匯存底不足

▲▼ 美國總統川普（右）與南韓總統李在明（左）。（圖／路透）

▲美國總統川普與南韓總統李在明。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普再度提及美韓關稅談判。他表示，南韓已承諾對美投資3500億美元，強調這筆資金必須「提前支付」，重申投資是美國調降關稅的前提。由於美方要求以美元現金投入且投資項目須由美國指定，使雙方分歧加深。南韓總統李在明警告，若遵照美國要求，可能重演1997年金融危機，引發外匯市場震盪。

根據《韓聯社》，川普於當地時間25日在白宮簽署與中國社群平台抖音（TikTok）相關的行政命令後，再度談及與各國進行的對等關稅談判進度。川普表示，美國過去在國際貿易中從未獲得公平對待，如今情況已有所改善。他舉例稱，美國因與歐盟的協議獲得9500億美元，又分別從日本獲得5500億美元、從南韓獲得3500億美元，強調「必須是提前支付」（up front）。

外界普遍解讀，這是將投資金額與關稅減讓直接掛鉤，等同於設下先決條件。

▲▼南韓汽車出口。等待出口的汽車，停留在南韓京畿道平澤市的港口。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓汽車出口。等待出口的汽車，停留在南韓京畿道平澤市的港口。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國與南韓於7月30日達成的協議，美國將對南韓進口汽車的關稅由25%下調至15%；作為交換條件，南韓承諾進行總額3500億美元的對美投資。然而，這筆資金究竟以何種形式支付，至今仍未達成共識。

南韓傾向以保證（credit guarantees）及貸款為主，僅少部分採取直接股權投資，以避免大量美元現金外流；不過，美國方面則要求比照日本模式，必須以現金交付，並由美方全權決定投資去向與分配利益，強調美國能獲得90%的投資利益。

此舉在南韓引發強烈疑慮。南韓總統李在明22日接受《路透社》專訪時直言，假設在未能獲得韓美通貨交換協議（swap）的情況下，依照美國要求全數現金支付，恐對外匯市場造成巨大衝擊，嚴重程度不亞於1997年南韓所面臨的金融危機。

統計指出，南韓目前外匯存底約4163億美元，每年能調度的美元規模僅200至300億美元，若短期內籌措數千億美元資金，恐導致韓元兌美元匯率急升，市場震盪加劇。

▲▼美國商務部長盧特尼克向南韓施壓。（圖／達志影像）

▲美國商務部長盧特尼克向南韓施壓。（圖／達志影像）

美國則保持強硬立場。川普的「提前支付」說法被視為再度向南韓施壓，要求南韓儘速提出具體方案。據悉，美方還要求投資項目需由美國主導指定，並取得9成以上的投資收益分配。對此，南韓政府認為已超出商業合理性，強調若未能保障南韓的國益，寧可冒著談判破裂的風險。

除了投資形式與外匯風險，雙方對投資項目的主導權也存在分歧。美國堅持應由華府決定投資方向，而南韓則要求至少參與部分決策，以確保能管理風險。南韓產業通商資源部官員指出，協商的三大核心爭點包括：外匯市場穩定措施（通貨交換）、直接投資比例調整，以及投資項目的選擇方式。

外界普遍關注，川普預計10月底出席由南韓在慶尚北道慶州市舉行的亞太經合會（APEC）峰會，屆時可能成為談判的分水嶺。

分析認為，若雙方能在峰會前達成妥協，將有助於緩解市場不確定性；但若分歧持續，南韓不僅面臨外匯市場壓力，連醫療藥品出口也可能受到波及。川普政府已於25日宣布開徵醫療藥品100%關稅，儘管南韓原獲得美方口頭承諾的最惠國待遇，恐怕也將受到影響。

【最新空拍】堰塞湖壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

