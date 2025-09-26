尹錫悅85天後首度出庭！滿頭白髮、身形消瘦　法院公開狼狽畫面

▲南韓前總統尹錫悅26日上午前往首爾中央地方法院出席庭審。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅今（26）日上午親自從首爾看守所前往首爾中央地方法院出庭接受審判，是時隔85天後再度坐上被告席。此次審判由內亂特檢組追加起訴，指控尹錫悅妨礙逮捕、侵害國務委員在戒嚴前的審議權，以及事後撰寫並廢棄戒嚴宣告文等多項罪名。尹錫悅被發現換了「新髮型」。

根據《韓聯社》，首場正式庭審於26日上午10時15分由首爾中央地方法院刑事合議35部（部長法官為白大鉉）開庭審理。尹錫悅當天早晨8時35分從首爾看守所出發，9時40分抵達法院，並先在法院內的拘留區等候。尹錫悅上一次親自出庭，是7月3日內亂首謀案開庭，距今已經過85天。

自從特檢組再次將他收押後，尹錫悅聲稱因健康因素，先前已連續11次缺席內亂案審理。

庭審當天，尹錫悅身穿深藍色西裝、未佩戴領帶，髮色已全白，臉部顯得消瘦。左胸配戴寫有收容人編號「3617」的證件。雖然從看守所到法院途中曾戴上手銬與繩索，但進入法庭時均已解除。在被告席上由部長法官確認身分時，他報出出生年月及住址，「1960年12月8日，住在（首爾市瑞草區）社區大樓Acrovista的XX號」。

此次庭審允許庭內拍攝，尹錫悅進入法庭前約有1分鐘的畫面被拍攝，這也是下級法院審理過程首次獲得拍攝與後續網路公開的案例。此前僅有前總統朴槿惠與李明博的刑事判決公開直播。審判過程結束後，影片將會經過個資隱匿處理後上線。

尹錫悅所面臨的指控包括：阻礙執行逮捕令、侵害9名國務委員在戒嚴前的審議與決議權、以及事後撰寫並廢棄戒嚴宣告文。

庭審結束後，法院將立即進行尹錫悅申請的保釋審查，決定是否以保證金或其他條件予以釋放。此次庭審不僅因案件性質引發高度關注，也因尹錫悅個人外觀變化、首次庭內拍攝及網路公開安排，成為媒體焦點。