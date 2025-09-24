　
國際

歐洲機場遭網攻大癱瘓　英國40歲男被逮

▲▼歐洲機場遭網攻大癱瘓　英國40歲男被逮。（圖／路透）

▲歐洲多座主要機場上週末遭遇大規模網路攻擊。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

歐洲多座主要機場上週末遭遇大規模網路攻擊，導致成千上萬旅客行程大亂。英國國家犯罪調查局（NCA）證實，一名40多歲男子於週二在西薩塞克斯被逮捕，涉嫌違反《電腦濫用法》，目前已獲有條件保釋。警方表示，調查仍在初期，相關細節持續釐清中。

據英媒《每日郵報》報導，這起網攻鎖定美國科林斯航太公司（Collins Aerospace）所提供的自動報到與登機系統MUSE，該系統被全球多家航空公司採用。受影響機場包括英國希斯洛（Heathrow）、比利時布魯塞爾、德國柏林、愛爾蘭都柏林及科克等地。布魯塞爾機場一度有半數航班取消，柏林也傳出大量延誤與取消，部分機場甚至不得不改以人工方式處理報到，遇上柏林馬拉松等大型活動，人潮加劇混亂。

旅客在希斯洛機場經常面臨長達3小時排隊，官方呼籲民眾出發前務必確認班機狀況。布魯塞爾機場週日取消50班出境航班，週一再增近140班，至週三仍預計有部分班機延誤或停飛。柏林機場則建議旅客提前線上報到，以減少現場擁擠。

歐洲委員會表示，正密切監控情勢，目前未發現網攻規模「廣泛或嚴重」。英國國家網路安全中心已展開調查，專家認為這起事件可能與親俄團體有關，因發生時間恰逢俄羅斯軍機闖入北約愛沙尼亞領空。值得注意的是，科林斯航太也是烏克蘭軍方重要供應商。

NCA國家網路犯罪組副主任Paul Foster強調，「雖然逮捕行動令人鼓舞，但案件仍在調查階段。網路犯罪是全球持續威脅，NCA將與國內外夥伴合作，致力保護英國民眾安全。」科林斯航太母公司RTX則表示，已發現部分機場的MUSE系統遭網路干擾，正積極搶修恢復正常服務。

09/23 全台詐欺最新數據

