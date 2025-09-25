高鐵教師節連假已售43.7萬張車票　離峰時段仍有座位

▲台灣高鐵教師節疏運期間加開67班次列車、提供857班次。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

教師節疏運（9月26日至9月30日）將至，台灣高鐵公司期間加開67班次列車、提供857班次，截至今天上午8時，有近43萬7千人次完成訂票，離峰時段仍有空位，包括南下9月27日下午3時30分以後、9月28日全天雙向，以及北上9月29日上午9時以前。

高鐵公司預估，教師節疏運期間的尖峰時段將落在明天下午至晚間的南下方向，以及收假日9月29日北上方向，將即時依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客分流搭乘。另建議對號座旅客，預先透過「T-EX行動購票」App或便利商店完成取票，提前到站搭車。

高鐵公司指出，為加強服務台中以北的短程區間旅客，此次擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站的區間車自由座車廂增加至9節（1至4車及8至12車），總計教師節疏運期間將提供14班次（南下5班、北上9班）的9節自由座區間列車。

此外，高鐵公司也說，將隨時監控各車站人潮狀況，與台鐵及國道客運保持橫向聯繫，必要時配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具。

高鐵公司也呼籲，攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，可提早到站並搭乘電梯，此外，因列車空間有限，旅客的大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，更勿以行李或物品佔用座位。