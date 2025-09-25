連假出遊別踩雷　台南321處民營停車場中33場每小時逾80元

▲台南市府公佈高費率民營停車場資訊，呼籲遊客連假出遊先查詢避免踩雷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教師節、中秋、國慶日及台灣光復紀念日等連假將至，台南市預期再度吸引大量觀光人潮，市府提醒民眾前往市區或熱門景點時，應優先使用公有停車場，或慎選合法、費率清楚標示的停車場，以免誤入高價場，造成消費爭議與錢財損失。

市長黃偉哲表示，台南每逢假期人潮湧現，市中心「一位難求」，市府交通局持續闢建停車空間，並規劃假日開放周邊國中小校園停車服務，方便遊客使用，但仍需留意開放時段，避免逾時受困。

交通局長王銘德指出，目前台南合法登記的私有民營停車場共有321場，其中33場費率每小時超過80元，更有17場高達100至120元，多分佈在火車站前站、赤崁樓、藍曬圖、南紡購物中心及小北商圈周邊。為保障消費者，市府自2022年起要求停車場須以「每小時」為單位明確揭示費率，標示平假日差別費率與當日最高上限，且字體大小不得小於18公分，確保資訊公開透明。

此外，交通局已與業者研議提供「入場緩衝時間」，避免車位已滿卻被收費的爭議，並在入口公告相關資訊。民眾可利用「台南好停APP」查詢即時公有停車格及高費率場資訊，選擇平實公園、海安路地下、西門健康立體等公有停車場，每小時僅20至30元，步行或轉乘YouBike即可抵達目的地，經濟又便利。