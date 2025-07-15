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陸央行旗下官媒：當前政策抓手是「擴內需、治內捲」

▲▼中美關稅戰,中國大陸義烏工廠。（圖／路透社）

▲義烏一處工廠。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行旗下官媒《金融時報》近日報導，不少「業內人士」提示，當前的一個政策抓手（著力點）是「擴內需、治內捲（惡性競爭）」。

大陸央行14日公布最新金融數據，從金融總量數據來看，6月末社會融資規模存量同比增長8.9%，廣義貨幣供應量M2同比增長8.3%，人民幣貸款同比增長7.1%。

報導中認為，這表明金融總量處於合理增長區間。並且，在去年四次重大貨幣政策調整的基礎上，今年上半年央行又推出一攬子金融支持措施，效果顯著。例如，M2增速明顯加快，社會融資規模增速維持較高水平，還原地方專項債置換的融資平台貸款後，貸款同比增速仍約8%，充分彰顯了貨幣政策對實體經濟的強大支持力度，為經濟回升向好營造適宜的貨幣金融環境。

報導中指出，對標國際可知，當前主要經濟體貨幣政策大多處於觀望狀態，而大陸堅持適度寬松貨幣政策基調不變。面對外部挑戰，中國人民銀行加大宏觀調控力度，積極營造適宜的貨幣金融環境。一系列政策的落地實施，使得經濟結構轉型升級步伐加快，高質量發展穩步推進。

▲▼中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

報導中提到，儘管信貸增速受前期高基數影響有所放緩，但股票、債券等直接融資規模快速增長，融資結構持續優化，流向實體經濟的總資金規模依舊維持在高位。這一現象表明，貨幣政策正引導金融資源更為合理地配置，助力經濟結構調整。

報導中直言，這一成績來之不易。在貿易保護主義抬頭、全球經濟增長動能減弱、產業鏈供應鏈調整以及地緣政治緊張局勢等因素影響下，外部不確定性依然高企。美國擬對部分國家徵收關稅、全球關稅博弈加劇等，都給經濟發展帶來潛在挑戰。

報導中也特別提及，不少業內人士提示，當前的一個政策抓手是擴內需、治內卷。

報導中解釋，從擴內需的角度看，貨幣政策支持力度持續加大。5月人民銀行推出一攬子增量金融政策，為了支持服務消費，還專門創設了服務消費和養老再貸款工具。同時，以舊換新等促消費政策效果仍在顯現，全國性的生育補貼政策也有望近期落地，「這些都體現了中央促消費、擴內需的決心。未來隨著養老、醫療、教育等社會保障水平提高，居民消費能力和消費意願有望進一步恢復。」

報導的最後強調，今年隨著各項宏觀政策加力擴內需，綜合整治「內捲式」競爭政策效果逐步顯現，經營主體競爭行為也更趨理性有序，供需良性循環有望加快，對於促進物價回升也有積極作用。

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