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豬肉價要撐到何時？雲林肉品市場總經理估中秋後回穩

▲雲林肉品市場員工盯著當日交易看板，驚見每公斤106.4元「破天價」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林肉品市場員工盯著當日交易看板，驚見每公斤106.4元「破天價」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

豬肉要吃得精打細算啦！雲林肉品市場昨（2日）每公斤毛豬均價飆破106.4元，創下近年「天花板」價位，連資深員工都忍不住驚呼：「這輩子沒看過這麼高的！」原因出在年初豬仔成活率不佳，加上近期高溫炎熱，導致毛豬供應持續吃緊，預估可能要等到中秋節過後才會比較舒坦。

一頭豬貴到嚇人，肉攤老闆們叫苦連天！雲林在地郭姓肉販說，現在豬肉價格天天「破表」，讓客人看到價格就倒退三步，「買氣變很差，我們成本都快吃掉利潤了啦！」另一位廖姓業者也直呼壓力山大，「三層肉這幾個月都不敢漲，還硬撐在每斤180元，希望留住老顧客。」

不只賣肉的苦，連買豬的也傷！丁姓肉商透露，以往他每天會買進180到200頭毛豬，但最近幾週因為行情太硬，只好天天少買20多頭，「再不控一下成本，真的會血本無歸。」

雲林肉品市場總經理黃加安說，過去全台單日毛豬成交量大約2萬2千多頭，7月2日當天卻只剩1萬6913頭，直接蒸發2成以上。以雲林肉品市場為例，以前一天能交易2200頭豬，昨天只剩1794頭，數字說話，供應真的吃緊。

黃加安分析，今年初豬仔因藍耳病、下痢等疾病，加上高溫襲擊豬舍，導致育成率大幅下滑。交易均重也從過去的123公斤掉到114公斤，連「長肉」的效率都跟著下滑，整體供需失衡，自然讓價格一路高漲。至於豬價會不會繼續飆？黃加安表示，中元節需求還會再拉高一波，但短期內不會有劇烈波動。真正有機會喘口氣，恐怕要等到中秋節過後了。

▲雲林肉品市場員工盯著當日交易看板，驚見每公斤106.4元「破天價」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲豬肉價格高漲影響消費者購買意願。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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