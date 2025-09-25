　
國際

這款飲料超傷大腦！　研究揭「宛如喝炸彈」1杯就爆表

▲▼奶昔,飲料。（圖／VCG）

▲高脂肪飲食對健康造成損害。圖為奶昔。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

英國南威爾斯大學（University of South Wales）最新研究發現，高脂肪飲食的負面影響，可能比想像中更大，僅僅一杯奶昔也會顯著影響與大腦有關的心血管健康，增加中風及失智症風險，衝擊程度被形容為「大腦炸彈」。該論文被發表在《營養生理學期刊》

《紐約郵報》指出，飽和與不飽和脂肪的化學成分有所差異，對於人體的影響也大不相同。前者含量較高的食物會導致血脂上升，血管壁硬化，進而影響血液流動，迫使心臟必須更努力運作，這些影響在攝食的4小時之後達到高峰。

研究團隊想要進一步釐清這些因素如何影響大腦，他們找來41名18至80歲男性受試者，飲用一杯被稱為「大腦炸彈」的特製奶昔，主要成分為濃稠鮮奶油，大約含有1362大卡、130公克脂肪。

根據攝取前後的心臟及大腦健康相關身體數據，「高脂肪飲食損害與心臟健康有關的血管功能，這些損害降低了大腦緩衝血壓變化的能力」，在年長受試者身上的影響又高出大約10%，顯示老年人的大腦更容易受到飲食影響。

研究作者馬利（Chris Marley）和貝利（Damian Bailey）警告，「談到保護大腦健康時，每一餐都至關重要。」不過這次實驗未納入女性受試者，而女性晚年面臨中風與失智風險比男性更高，成為該研究重要缺口。

美國心臟協會（American Heart Association）建議，飽和脂肪攝取量應控制在每日總熱量6%以下。以每天攝取2000大卡計算，飽和脂肪不應超過120卡路里也就是13公克左右，但僅一湯匙奶油就含有7公克飽和脂肪，2片培根就有3公克左右的飽和脂肪，非常容易超標。

專家建議，改以魚類、核桃、酪梨及橄欖油等富含多元不飽和脂肪的食物取代飽和脂肪，有助於降低心血管疾病風險。

09/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

【自強號撞損畫面曝】400人受困 台鐵展開接駁

奶昔飽和脂肪不飽和脂肪心血管大腦失智中風

