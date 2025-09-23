　
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

記者許宥孺／高雄報導

食藥署今年6月正式核准2款失智症新藥用以治療阿茲海默症，透過清除大腦累積的澱粉蛋白，延緩病情惡化，不過目前僅供自費，完整療程至少得花上150萬元。高雄榮總本月施打第1針失智針，儘管費用不便宜，且病況不可逆轉，但家屬仍樂意一試，盼讓母親在人生最後一段路活得更有尊嚴。

▲衛福部核准「欣智樂」與「樂意保」失智症新藥用以治療輕度阿茲海默症，圖為樂意保。（圖／朱哲生醫師提供）

▲衛福部核准「欣智樂」與「樂意保」失智症新藥用以治療輕度阿茲海默症，圖為樂意保。（圖／朱哲生醫師提供）

失智症治療迎來新里程碑，食藥署今年6月核准兩款失智症新藥「樂意保」、「欣智樂」，為單株抗體類藥物，用來治療阿茲海默症引起的「輕度認知功能障礙」和「輕度阿茲海默症病人」，為患者和家屬帶來新希望。高雄榮總今年8月進行採購，並在9月16日施打院內第一針，這也是全台首例由精神科醫師施打針劑，此項治療在國內外大多由神經內科施打。

▲潘先生的母親確診輕度阿茲海默症，上週於高雄榮總接受自費治療。（圖／記者許宥孺攝）

▲潘先生的母親確診輕度阿茲海默症，上週於高雄榮總接受自費治療。（圖／記者許宥孺攝）

施打第一針的71歲鍾姓阿嬤，有高血壓慢性病，過去沒有過腦傷、中風病史，4年前認知開始退化，2年前確診輕度認知功能障礙，今年6月到高雄榮總就診詢問單株抗體治療。兒子潘坤昱表示，4年前發現媽媽經常忘東忘西，光是健保卡就辦了3、4次，講話時序也兜不起來，經常把自己形容得猶如可憐的「阿信」，搞的所有家人在媽媽面前講話都要很小心。

潘坤昱說，媽媽平日獨居，不願搬與子女同住，僅能透過監視器查看母親的狀況，他透過報章雜誌得知失智針資訊，就診檢查後確認媽媽輕度失智符合施打資格，沒想到才隔不久，媽媽就發生上山採竹筍迷路6個鐘頭，動員村子500人搜山才尋獲，又想起外婆也曾因失智誤喝農藥致死，讓他真的嚇了一跳。因病程進入中度失智就無法接受針劑治療，未來上廁所、吃飯生活自理都是問題，因此希望越早讓媽媽接受療程。

潘坤昱表示，雖然失智針要價不菲，18個月完整療程要150萬，且也不是讓病況好轉，但能延緩失智至少5年，他認為媽媽已活到71歲，人也最多活到80幾歲，家屬追求的就是這十年的生活品質，且讓媽媽老的有尊嚴，絕對是划算。

▲高雄榮總老年身心科醫師朱哲生。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總老年身心科醫師朱哲生。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的高雄榮總老年身心科朱哲生醫師表示，單株抗體治療的核心在於針對大腦內累積的β類澱粉蛋白，透過抗體機制協助清除沉積，期望能延緩阿茲海默症的惡化。「傳統治療多以藥物改善認知症狀或行為問題，但無法直接改變病程。單株抗體的突破在於能干預病理機制本身，臨床研究顯示，患者接受完整療程後，可有效延緩認知功能退化的速度。」

朱哲生表示，失智針目前僅提供自費治療，完整療程長達18個月，然而並非打針後就能逆轉病況，治療期間也可能出現頭痛、注射部位反應，以及影像學檢查顯示的腦部水腫或出血現象。患者也有可能出現意識混亂、視覺變化、頭暈、噁心和步態困難。為確保治療安全，臨床團隊在病患與家屬充分理解療效與風險後，共同決定是否進入療程，進入正式療程前，也會審慎進行用藥前評估，包括進行神經心理測驗，確認認知程度是早期輕度、確認類澱粉蛋白程度、做ApoE基因檢測以及MRI核磁共振確認副作用風險。

▲高雄榮總院長陳金順。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總院長陳金順。（圖／記者許宥孺攝）

高雄榮總院長陳金順指出，高榮長期關注失智症的醫療照護與研究，這次引進單株抗體療法，代表醫院在前瞻醫療領域的承擔與責任。「失智症是高齡社會最嚴峻的挑戰之一，我們希望藉由國際最新的治療藥物，給予病患更多選擇。」

快訊／成功嶺新兵打靶「炸掉1/3臉」！　軍方15:00說明
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針

高雄高雄榮總失智阿茲海默症單株抗體藥物朱哲生老年身心科澱粉蛋白

