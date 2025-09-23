「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

記者許宥孺／高雄報導

食藥署今年6月正式核准2款失智症新藥用以治療阿茲海默症，透過清除大腦累積的澱粉蛋白，延緩病情惡化，不過目前僅供自費，完整療程至少得花上150萬元。高雄榮總本月施打第1針失智針，儘管費用不便宜，且病況不可逆轉，但家屬仍樂意一試，盼讓母親在人生最後一段路活得更有尊嚴。

▲衛福部核准「欣智樂」與「樂意保」失智症新藥用以治療輕度阿茲海默症，圖為樂意保。（圖／朱哲生醫師提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

失智症治療迎來新里程碑，食藥署今年6月核准兩款失智症新藥「樂意保」、「欣智樂」，為單株抗體類藥物，用來治療阿茲海默症引起的「輕度認知功能障礙」和「輕度阿茲海默症病人」，為患者和家屬帶來新希望。高雄榮總今年8月進行採購，並在9月16日施打院內第一針，這也是全台首例由精神科醫師施打針劑，此項治療在國內外大多由神經內科施打。

▲潘先生的母親確診輕度阿茲海默症，上週於高雄榮總接受自費治療。（圖／記者許宥孺攝）



施打第一針的71歲鍾姓阿嬤，有高血壓慢性病，過去沒有過腦傷、中風病史，4年前認知開始退化，2年前確診輕度認知功能障礙，今年6月到高雄榮總就診詢問單株抗體治療。兒子潘坤昱表示，4年前發現媽媽經常忘東忘西，光是健保卡就辦了3、4次，講話時序也兜不起來，經常把自己形容得猶如可憐的「阿信」，搞的所有家人在媽媽面前講話都要很小心。

潘坤昱說，媽媽平日獨居，不願搬與子女同住，僅能透過監視器查看母親的狀況，他透過報章雜誌得知失智針資訊，就診檢查後確認媽媽輕度失智符合施打資格，沒想到才隔不久，媽媽就發生上山採竹筍迷路6個鐘頭，動員村子500人搜山才尋獲，又想起外婆也曾因失智誤喝農藥致死，讓他真的嚇了一跳。因病程進入中度失智就無法接受針劑治療，未來上廁所、吃飯生活自理都是問題，因此希望越早讓媽媽接受療程。

潘坤昱表示，雖然失智針要價不菲，18個月完整療程要150萬，且也不是讓病況好轉，但能延緩失智至少5年，他認為媽媽已活到71歲，人也最多活到80幾歲，家屬追求的就是這十年的生活品質，且讓媽媽老的有尊嚴，絕對是划算。

▲高雄榮總老年身心科醫師朱哲生。（圖／記者許宥孺攝）



收治病例的高雄榮總老年身心科朱哲生醫師表示，單株抗體治療的核心在於針對大腦內累積的β類澱粉蛋白，透過抗體機制協助清除沉積，期望能延緩阿茲海默症的惡化。「傳統治療多以藥物改善認知症狀或行為問題，但無法直接改變病程。單株抗體的突破在於能干預病理機制本身，臨床研究顯示，患者接受完整療程後，可有效延緩認知功能退化的速度。」

朱哲生表示，失智針目前僅提供自費治療，完整療程長達18個月，然而並非打針後就能逆轉病況，治療期間也可能出現頭痛、注射部位反應，以及影像學檢查顯示的腦部水腫或出血現象。患者也有可能出現意識混亂、視覺變化、頭暈、噁心和步態困難。為確保治療安全，臨床團隊在病患與家屬充分理解療效與風險後，共同決定是否進入療程，進入正式療程前，也會審慎進行用藥前評估，包括進行神經心理測驗，確認認知程度是早期輕度、確認類澱粉蛋白程度、做ApoE基因檢測以及MRI核磁共振確認副作用風險。

▲高雄榮總院長陳金順。（圖／記者許宥孺攝）



高雄榮總院長陳金順指出，高榮長期關注失智症的醫療照護與研究，這次引進單株抗體療法，代表醫院在前瞻醫療領域的承擔與責任。「失智症是高齡社會最嚴峻的挑戰之一，我們希望藉由國際最新的治療藥物，給予病患更多選擇。」