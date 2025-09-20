　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中婦亂開門上車駕駛嚇壞　背後布條有洋蔥：幫幫我！我失智

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲楊紀姓婦人患有失智症，她日前迷路，誤將路人車輛認成自家車輛，打開車門闖入嚇到駕駛人，警方獲報到場處理。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

明天（9月21日）是國際失智日，台灣人口結構高齡化，成為社會關注議題。台中1名87歲楊紀姓婦人近日在中區走失，突然打開車門闖進1輛停在路口的車子，嚇得駕駛人打電話報警；不過警方到場發現，婦人上衣背面繡有「幫幫我！我失智」，以及姓名與家屬聯繫方式，了解到婦人情況，經員警通知家人接回，結束一場虛驚。

台中市第一警分局表示，日前有報案人指稱，中區中華路與中華路一段路口，突然有1名老婦人打開他車門上車，嚇了他一大跳，但由於婦人無法言語清楚表達，遂請求警方協助。

員警到場查看，在婦人上衣背面及袖子處發現刺繡，繡有「幫幫我！我失智，請幫我聯絡家人」，一旁還有姓名、家屬電話等字樣。警方先安撫婦人情緒，再將她帶到派出所休息。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲楊紀婦人背後繡有「幫幫我，我失智，請幫我聯絡家人」等字樣。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方聯繫到家屬，家屬稱因母親（楊紀姓婦人）已高齡87歲，患有失智症，經常出門後迷路，猜測應是把民眾車輛誤認為自家車輛而上車，感到很不好意思。對於婦人平安返家，家屬感謝警方幫忙。

此外，中市第三警分局轄內也發生一起長者因失智走失。1名80歲鄭姓婦人，原本跟兒子一起前往北區某醫院領藥，卻在等候兒子停車過程中，獨自走到4公里外的東區東富街某住家前方，經住戶發現報案，警方前往處理。

但警方欲向鄭婦詢問身份、住處地址時，鄭婦提供的資訊皆不完整，經警方盡力拼湊，終於查出她的確切資料，並將鄭婦護送回太平區住處，而在稍早通報失蹤的兒子，看到媽媽平安回家後也放下心中大石。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲鄭姓婦人走失坐在別人家門口，經住戶報警，警方到場了解情形。（圖／記者白珈陽翻攝）

根據衛福部統計，目前全台約有36萬名失智症患者，盛行率近8％，隨著台灣邁入超高齡社會，失智症人口將逐漸攀升，獨居長輩的情況也將越來越普遍，照顧失智長輩更需要全方位資源投入。

警方呼籲，家中若有走失之虞的親人或失智長輩，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，以便發現者即時掌握身分助其返家。而街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能安全返回家人身旁。

