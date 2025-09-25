美聯邦政府9／30恐關門！　川普強硬拒與民主黨領袖見面

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對民主黨國會領袖日前致信美國總統川普，表達希望會面協商預算問題，川普24日在社群平台Truth Social上公開回應，強調除非民主黨以嚴肅態度面對國家未來，否則他不會見面，並指責民主黨的政策與要求「極端荒謬」，只會讓協商無效。

當前美國政府的聯邦預算將於9月30日到期，國會如果沒有共識，恐再次面臨政府關門風險。今年3月，國會曾在民主黨支持下通過延長撥款案，將政府營運維持至本月底。如今眾議院以217票對212票通過最新延長案，企圖將預算再延至11月21日，但此案在參議院仍需跨黨派合作才能過關。

《Politico》報導，民主黨議員強調除非進行實質對話，否則不會接受任何延長撥款法案，同時要求保留「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將失效的保費補貼。為此，眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）與參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）聯名致函川普，希望能安排會面協商。

不過川普強硬回應，指民主黨不僅威脅政府關門，更要求超過1兆美元預算，用於非法移民的醫療照護、補助未成年變性手術，甚至讓已故人士繼續領取醫療補助。他批評民主黨支持讓男性參加女性運動，並讓非法移民的罪犯「竊取」美國納稅人的數十億救濟資金，還試圖再次開放邊境。

川普強調，正是因為民主黨提出這些「極左觀點」，才使他能在7個搖擺州獲勝、贏得多數選票。他認為從民主黨這封信的內容來看，他們依然未理解這一點。他還聲稱民主黨想取消他簽署的「偏遠弱勢醫院基金」，證明他們「早已迷失方向」。

川普表示，共和黨與他所代表的，是「常識」與「讓美國再次偉大」的精神。他呼籲民主黨必須停止「拿人民當人質」的策略，並做好自己的工作，指「現在輪到你們決定了」。川普最後表示，若民主黨展現出務實態度，真正關心國家未來，他將樂於與其見面；否則目前不認為有任何會面必要。