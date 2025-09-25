　
國際

川普關稅衝擊！　亞洲家具王苦撐：越南若升到50％就玩不下去

▲川普對等關稅持續衝擊全球。（圖／路透）

▲川普對等關稅持續衝擊全球。（圖／路透）

撰文／今周刊編輯團隊

自2018年中美貿易戰以來，東協逐漸被推到全球供應鏈重組的舞台中央。幾年間，它不再只是避險的替代地，而開始承擔「下一個核心」的角色。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈提醒，今年1至5月，東協對美出口比重達13.5%，首次超越對中國的13.1%；但進口卻有23.2%來自中國。這是一個矛盾的結構——「出口靠美國，進口倚中國」，既是機會，也是風險。

川普的對等關稅雖在7月後調降，但凡涉及「轉運」的商品，仍一律課徵40%。她直言，這逼得東協必須強化原產地規範，導入溯源制度，甚至將「本地製造」比例提高到55%。「中國+1」的故事，正在被迫延伸為「再+1」。

這樣的大格局，映照在每一家企業的選擇上。

「它就像擰毛巾一樣，企業很難再吸收更多成本。」在胡志明市郊區的展鵬工業區，震興實業董事長趙宗禮的話語帶著無奈。

這家台中起家的家具廠，最盛時在中國擁有6座工廠、2萬4千名員工，如今8成產品銷往美國。隨著關稅加碼，毛利率壓縮至僅剩8％。「如果川普之後又把對越南的關稅提高，假設到50％，那震興在越南就真的玩不下去了。」

赴美設廠？當地18美元的時薪遠高於越南的1.8美元。唯一能做的，是持續引進自動化機器。對他而言，20年前迫使他撤出中國的「美國衝擊」，如今換了一個形式，在越南重演。

大亞電線電纜則看見了越南的另一面。南越廠因疫情後需求驟降，訂單減半，甚至出現虧損；北越廠卻因電子業聚落成形而穩定成長。

副總黃士哲分析，北越鄰近中國，物流效率高，加上富士康等電子廠的進駐，讓訂單源源不絕。這是一種「分化」：傳產衰退，電子興盛；風險存在，但仍有支撐。

在泰國，群光的回歸更像一段循環。1986年赴泰設廠，靠著低成本橫掃全球鍵盤市場，卻在2005年關廠退場。2019年，貿易戰再起，大客戶要求多元布局，群光「重返故地」。短短幾年，泰國廠營收占比突破兩成，並計畫擴建三棟新廠，目標營收600億元，相當於集團的一半。

副總林懷民坦言，當地供應比例已達4以上，足以避開「洗產地」疑慮，但人才市場卻因中資湧入而掀起搶奪，「有時候價格能差到5成、1倍。」成本與競爭，再次成為必須承受的重量。

怡利電的選擇，則是將泰國轉化為新的跳板。2006年設廠原是配合東協市場，如今卻因與印度塔塔集團合作，成為HUD與電子後視鏡的重要供應點。靠著FTA免稅，泰國廠能大量出貨印度，甚至考慮直接赴印設廠。與此同時，中國廠因市場「內捲」而逐漸失色。泰國的亮眼，反襯出中國的沉重。

馬來西亞與新加坡，則展現另一種雙軸。精成科旗下ELNA在檳城啟用新廠，與新加坡廠形成互補：星國專攻高階技術，馬國承接量產。總經理楊其荺說，星馬因語言文化相近、華人勞動力充足，加上新加坡關稅僅10%，反而避開了泰越激烈的人才戰場。

從胡志明到北越，從泰國到星馬，東協的故事不是單純的「轉移」，而是一場「再造」。關稅壓力、成本上升、中資競爭，讓企業倍感吃緊；但這些挑戰也推動了自動化、雙樞紐與多元布局。「中國+1」的紅利並未消失，而是逐漸演化成「中國+1，再+1」。

徐遵慈說得直接：這是一條被推動、也必須自我調整的道路。對台商而言，東協不再只是避風港，而是下一個成長循環的起點。

09/23

