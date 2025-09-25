　
德州槍手身份曝光！　屋頂狙擊ICE釀1死2傷

▲德州ICE槍擊案槍手身份曝光。（圖／翻攝X）

▲德州ICE槍擊案槍手身份曝光。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

美國德州達拉斯一處移民與海關執法局（ICE）設施24日遭遇狙擊攻擊，一名槍手從鄰近建築屋頂開火，造成1名在押人士死亡、2人重傷後自戕；FBI將事件定調為「有意識形態動機的針對性暴力行動」。年僅29歲的槍手姓名曝光，引發社群關注。

FBI局長帕特爾（Kash Patel）在X平台公布現場照片，並指出彈殼上印有「ANTI-ICE」字樣。他表示，「這類帶有政治目的的攻擊並非單一事件。」

代理ICE局長萊恩斯（Todd Lyons）證實，槍手為29歲男子賈恩（Joshua Jahn）。他從高處朝ICE辦公室與停在建築通道區（sallyport）的一輛廂型車開火，擊中3名在押人士，其中1人不治。

▲德州ICE辦公室遭狙擊。（圖／路透）

▲德州ICE辦公室遭狙擊。（圖／路透）

FBI特別探員羅斯洛克（Joe Rothrock）說，彈殼上皆留有針對ICE的訊息，調查已作為「針對性暴力案件」處理。DHS則多次更新傷亡數據，並確認該設施僅用於短期處理新收容者，非長期拘留中心。

達拉斯ICE代理主任強森（Joshua Johnson）指出，這是他第二次面對設施遭槍擊，「分裂性的仇恨言論，必須停下來」。
▲▼子彈刻字寫著「反ICE」。（圖／翻攝自X／FBI Director Kash Patel）

▲▼子彈刻字寫著「反ICE」。（圖／翻攝自X／FBI Director Kash Patel）

▲槍手遺留的子彈上寫著「反ICE」。（圖／翻攝X）

政治人物也紛紛表態，德州參議員克魯茲（Ted Cruz）呼籲停止將政治對手妖魔化；國土安全部長諾姆（Kristi Noem）譴責左派將ICE與蓋世太保等極權機構相提並論，強調言論帶來現實後果。德州州長艾波特（Greg Abbott）則在X表示，遣返行動不會因這次攻擊而中止。

ICE設施近來屢遭攻擊，8月一名男子闖入該辦公室聲稱攜帶炸彈裝置遭逮；7月，阿爾瓦拉多ICE設施亦爆發衝突，一名警察頸部中彈。另一次事件中，聖安東尼奧ICE辦公室也遭開槍，所幸無人傷亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

