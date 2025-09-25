　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

白宮消息人士指出，美國總統川普預計於今（25日）正式簽署關於TikTok的協議，為這起長達數月的國安爭議劃下關鍵一步。另有媒體披露，中國方面已同意交易條款，代表TikTok美國業務的未來走向即將明朗。

路透社報導，白宮本周稍早即預告，川普將宣布一項符合2024年法律規定的協議內容，要求中國母公司字節跳動（ByteDance）將TikTok的美國業務剝離。根據協議，美國科技企業甲骨文（Oracle）及私募股權公司銀湖（Silver Lake）將參與投資。

彭博引述美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導指出，中國政府已對協議條款表達同意，為這項跨國爭議案打開綠燈。

TikTok在美國目前擁有約1.7億用戶，是極具影響力的社群平台。川普本人在TikTok上的帳號擁有1,500萬名追隨者，他曾公開表示，TikTok在去年大選期間對他的勝選有所幫助。白宮也在上個月開設官方TikTok帳號，正式將此平台納入政治溝通工具。

依照美國國會先前通過的聯邦法律，若字節跳動未在期限內出售TikTok的美國業務，該平台將面臨禁令。該法原訂於今年1月、即川普就職前一天生效。不過川普上任後已多次簽署行政命令延長期限，目前已展延至12月16日。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
海綿城市發起人、陸知名建築師墜機身亡　享壽62歲
Fed主席一句話拉黑美股！　台積電ADR跌0.71％
巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%
花蓮堰塞湖溢流最新傷亡統計　14死32傷46失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德州槍手身份曝光！　屋頂狙擊ICE釀1死2傷

英特爾傳找蘋果投資　股價一度飆漲8%

傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

TikTok瘋傳南非牧師末日預言！　信徒變賣房產、辭職換來一場空

Fed主席一句話拉黑美股！　台積電ADR跌0.71％

美調降歐盟汽車關稅至15%　追溯自8月1日

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

川普稱俄羅斯是「紙老虎」　克宮：我們是一隻熊

歐洲機場遭網攻大癱瘓　英國40歲男被逮

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

德州槍手身份曝光！　屋頂狙擊ICE釀1死2傷

英特爾傳找蘋果投資　股價一度飆漲8%

傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

TikTok瘋傳南非牧師末日預言！　信徒變賣房產、辭職換來一場空

Fed主席一句話拉黑美股！　台積電ADR跌0.71％

美調降歐盟汽車關稅至15%　追溯自8月1日

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

川普稱俄羅斯是「紙老虎」　克宮：我們是一隻熊

歐洲機場遭網攻大癱瘓　英國40歲男被逮

「樺加沙、博羅依帶走水氣」　今起6天熱爆38℃

3分鐘看懂馬太鞍堰塞湖溢流過程　林保署揭「無法引流」原因

科技專家：堰塞湖溢流14死是人禍　點名3人「政治照妖鏡」

德州槍手身份曝光！　屋頂狙擊ICE釀1死2傷

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

花蓮縣府不作為釀「堰塞湖溢流」14死？　他秀證據：涉犯1罪

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難

今3縣5鄉停班課「1校要上學」　全台資訊一次看

質疑綠黨團群組對話外流有內鬼　Mr.柯學先生243字吐心聲

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

國際熱門新聞

Fed主席一句話拉黑美股！　台積電ADR跌0.71％

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　子彈刻字內容曝光

川普稱俄羅斯是「紙老虎」　克宮：我們是一隻熊

日女市長「和男下屬進旅館」：討論工作

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

歐洲機場遭網攻大癱瘓　英國40歲男被逮

堰塞湖潰堤　外媒直擊花蓮慘況：如海嘯襲村

印度19歲學霸「不想當醫生」輕生亡　

TikTok瘋傳南非牧師末日預言！　信徒變賣房產、辭職換來一場空

美調降歐盟汽車關稅至15%　追溯自8月1日

日青旅老闆「下藥性侵」10女房客！判26年

英特爾傳找蘋果投資　股價一度飆漲8%

替「斷頭孕婦」接生！加薩醫護曝煉獄

俄男拖16年不肯就醫　頸部腫瘤「比頭還大」

更多熱門

相關新聞

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　子彈刻字內容曝光

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　子彈刻字內容曝光

美國移民暨海關執法局（ICE）位於德州達拉斯的辦公室24日遭槍擊，導致2死1傷，槍手則當場飲彈自盡。由於兇嫌遺留的彈藥上有「反ICE」字樣，初步跡象顯示這是一宗「有針對性的暴力攻擊」，但3名中槍者均非執法人員，目前FBI已接手調查。

川普稱俄羅斯是「紙老虎」　克宮：我們是一隻熊

川普稱俄羅斯是「紙老虎」　克宮：我們是一隻熊

「台灣地位議題」關係後二戰的國際新秩序　我們已經沒多少時間了

「台灣地位議題」關係後二戰的國際新秩序　我們已經沒多少時間了

打臉金正恩！G7外長「重申北韓無核化」立場

打臉金正恩！G7外長「重申北韓無核化」立場

強颱「樺加沙」恐還帶來龍捲風

強颱「樺加沙」恐還帶來龍捲風

關鍵字：

川普TikTok協議中國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

凱莉和好呱吉了

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

最不尊重別人的三大星座！

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

2奈米傳漲價50%　台積電：以策略導向

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面