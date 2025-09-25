傳川普今將簽署TikTok協議　中國已同意交易條款

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

白宮消息人士指出，美國總統川普預計於今（25日）正式簽署關於TikTok的協議，為這起長達數月的國安爭議劃下關鍵一步。另有媒體披露，中國方面已同意交易條款，代表TikTok美國業務的未來走向即將明朗。

路透社報導，白宮本周稍早即預告，川普將宣布一項符合2024年法律規定的協議內容，要求中國母公司字節跳動（ByteDance）將TikTok的美國業務剝離。根據協議，美國科技企業甲骨文（Oracle）及私募股權公司銀湖（Silver Lake）將參與投資。

彭博引述美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導指出，中國政府已對協議條款表達同意，為這項跨國爭議案打開綠燈。

TikTok在美國目前擁有約1.7億用戶，是極具影響力的社群平台。川普本人在TikTok上的帳號擁有1,500萬名追隨者，他曾公開表示，TikTok在去年大選期間對他的勝選有所幫助。白宮也在上個月開設官方TikTok帳號，正式將此平台納入政治溝通工具。

依照美國國會先前通過的聯邦法律，若字節跳動未在期限內出售TikTok的美國業務，該平台將面臨禁令。該法原訂於今年1月、即川普就職前一天生效。不過川普上任後已多次簽署行政命令延長期限，目前已展延至12月16日。