TikTok瘋傳南非牧師末日預言！　信徒變賣房產、辭職換來一場空

▲世界末日示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

南非一名牧師姆拉凱拉（Joshua Mhlakela）近日在網路上掀起宗教恐慌風潮，他聲稱在異象中接獲神的啟示，預言聖經中的「末日被提（rapture）」將於2025年9月23日至24日發生。巧合的是，這兩天正逢猶太新年「吹角節」（Rosh Hashanah），長期以來便在某些基督教派中與世界末日預言產生象徵性連結。因為社群網路的傳播，部分相信的人選擇賣車、賣房、辭去工作等，最終發現什麼事都沒發生，這種網路嚴重影響現實生活的現象，也引發對末日心理與群眾傳播機制的討論。

綜合外電報導，這項預言隨著「#RaptureTok」標籤在TikTok爆紅，迅速引發大批影片、講道與激烈討論。支持者視此為神的警告，批評者則認為不過是老套的世界末日炒作再現；然而，這股病毒式傳播已經對現實世界造成明顯衝擊。

多則熱門影片顯示，有人因此遞交辭呈，甚至有人打算出售房產、汽車，或提早領出退休金。雖然大多屬於社群平台上流傳的個案，但類似因信仰驅動的行動早有前例。2011年，美國傳教士坎平（Harold Camping）曾預言「被提」日期，部分信徒真的變賣家產、辭職離家，最終落得遺憾收場。



根據維基百科，「被提」是基督教末世論中的一種概念，認為當耶穌再臨之時，亡者將被復活高升，活著的人也會一起被送到天上的至聖所與基督相會，身體還將升華為不朽的身軀。

這次令人憂心的是，TikTok等平台用戶以年輕人為主，在恐慌與跟風效應下，恐怕有人正迅速做出重大財務決策。這類危言聳聽的「被提」預測，過去一直都有人提到，但在歷史上從未真正發生過，準確率至今仍是零。新約《馬太福音》24章36節中，耶穌也曾警告，「但那日子、那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。」

大多數類似預言皆基於星象解讀、數字玄學或個人異象，缺乏嚴謹神學依據。多位神學專家與基督教領袖也已公開指出，這些預言屬於毫無根據的臆測與假預言，反而損害信仰的真實性與可信度。

歷史上包括米勒（William Miller）、坎平等人皆曾預告具體日期，卻在期限到來後無一實現，導致信眾失望，甚至被稱為「大失望」（Great Disappointments）。值得一提的是，「被提」這一概念本身源自19世紀，並未被所有基督教派普遍接受，至今仍存極大爭議。