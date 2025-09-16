從小照顧到長大　南非飼養員突然被19歲溫柔大象「象牙刺穿」亡

▲資深飼養員被大象攻擊身亡。（圖／翻攝自Facebook／HERD）

記者李振慧／綜合報導

南非一名大象飼養員近來在照顧19歲大象Limpopo時，突然遭到大象攻擊，被大象的象牙刺穿，重傷送醫後被宣告身亡。大象突如其來的攻擊行為令園方人員震驚，因為大象在事件發生前情緒一直處於放鬆狀態。

事件13日下午3時左右發生在霍德斯普魯伊特大象保護區HERD，58歲大象飼養員尚比拉(Israel Shambira)當時正在陪著象群一起散步，19歲大象Limpopo突然變得暴躁，推倒了一棵樹。

當3名工作人員急忙處理被推倒的大樹問題時，只剩尚比拉獨自待在現場，結果Limpopo突然衝向他，用象牙把他刺穿並且推到一棵樹上，當其他人注意到Limpopo的行為並且阻止時已經太遲。

保護區發言人表示，Limpopo的攻擊行為令大家都非常震驚，因為在事發前大象沒有受到任何刺激、一直處於放鬆狀態，而從1996年開始從事相關工作的尚比拉，一直像對待家人一樣照顧這些動物。

保護區表示，與其他曾受到虐待或是孤兒的大象不同，Limpopo是在保護區安全環境中出生的大象，「牠一直是一頭溫柔的巨人，而且自牠19年前出生以來，尚比拉一直都在牠身邊」，團隊所有人員對死者家屬表達哀悼，事件正在調查中。