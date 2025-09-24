台限制晶片出口反擊南非　陸外交部：芯片武器化只會反噬其身

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

南非將台灣辦事處降級並遷離首都，我經濟部斷然採取限制晶片、記憶體等半導體相關用品出口反制，引起輿論關注。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，2024年，中國大陸向南非出口芯片（晶片，下同），是台灣對南非芯片貿易量的三倍，「台灣當局有關舉措不會對南非相關產業產生實質影響，只會反噬其身。」

南非政府此前要求台灣駐處遷離首都，並將名稱由「駐南非共和國台北聯絡代表處」改為「駐南非共和國台北商務辦事處」，被外界認為是在今（2025）年11月將舉辦G20峰會前，對大陸示好的一種舉動，此舉也使得台灣經濟部決定公告執行，輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等47項貨品，應先經過核准，象徵祭出出口限制。

對此，郭嘉昆指出，中國芯片產業發展迅速成熟，製程芯片產能約佔全球的28%，先進製程製程芯片領域不斷實現突破性進展，「據南非海關統計，2024年，中國大陸向南非出口芯片，是台灣地區對南非芯片貿易量的三倍。台灣當局有關舉措不會對南非相關產業產生實質影響，只會反噬其身。」

郭嘉昆強調，中方贊賞南非政府堅決推進台在南非機構遷址進程，願同南非擴大包括芯片在內的各領域合作，「台灣當局大搞政治操弄，蓄意干擾破壞全球芯片產供鏈穩定，妄圖以芯片武器化對抗國際社會一個中國原則共識，只會以失敗告終。」