政治

南非將我駐處片面降級　當地媒體批「拋棄曼德拉智慧」動搖雙邊互信

▲▼南非強行把我外交部「南非台北代表處」更名為「台北商務辦事處」，並限期在3月底前遷出首都普利托里亞（Pretoria）至約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

▲南非強行把我外交部「南非台北代表處」更名為「台北商務辦事處」，並限期在3月底前遷出首都普利托里亞（Pretoria）至約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

記者杜冠霖／台北報導

南非政府近日片面將台灣駐南非代表處更名、降等，並逼迫駐處遷離首都普利托利亞，引發各界關注與反彈。我國外交部除表達嚴正抗議並研議限制晶片輸往南非作為反制外，南非媒體日前也刊出報導，質疑此舉「背離南非一貫強調的民主價值與外交自主」，報導更指出，南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）當年曾以高度智慧處理對台關係，如今相關協議卻遭到拋棄，不僅動搖雙邊互信，也使南非外交政策的正當性受到挑戰。

自去年10月南非政府迫台遷館以來，美國、日本、英國、法國、義大利等 G7 國家的國會議員和政要相繼譴責，國內也有不小質疑聲浪。

南非國家廣播電視公司（South African Broadcasting Corporation, SABC）日前在社群平台刊出報導影片回顧台灣與南非外交關係歷史並指出，1996 年南非宣布將於隔年底與台灣斷交，時任南非總統曼德拉雖承認北京的「一中政策」，但也強調將與台灣維持「非外交之最高層級關係」；前外長蔣孝嚴則隨即宣布終止各項台灣對南非的發展援助計畫。1998年1月，南非正式轉向承認中華人民共和國政府，結束與我國的邦交關係。

然而，近日南非政府未與我國協商、單方面於官方公報逕自將駐南非兩個代表處名稱更改為「台北商務辦事處」，並將駐普利托利亞館舍地址改列為約翰尼斯堡。對此，外交部於8月29日嚴正抗議，並考慮限制南非取得我國晶片，以回應南非政府的脅迫。

報導提及，對於南非政府迫我遷館一事，南非青年表示強烈質疑。南非金山大學國際關係學系的學生也在與非洲民族議會（ANC）前國會議員對談時質疑南非政府的決定，他們認為，南非選擇向有人權問題的中國靠攏，卻背棄與共享民主價值的台灣合作，「是否代表南非的外交政策不一致」，並質疑斐中建交是否符合南非預期效益。

對此，ANC「全國執行委員會（NEC）」前成員暨前國會議員 Saki Macozoma 回應，「若我是南非外交部（DIRCO）負責人，我不會這麼做。」他指出，迫使台灣遷館一案「並無助於提升南非與中國的關係」。

Macozoma補充，南非需要台灣的晶片發展汽車產業，若他是 DIRCO 負責人，他會抗拒中國壓力將本處遷往約翰尼斯堡，遷處一事是「小題大作」。

對此，我國駐南非代表處大使廖文哲則批評，南非此舉等同拋棄1997年兩國之間的換文協議，「是否否定了曼德拉總統的智慧？」他強調，當年的協議是經過曼德拉政府的精心制定，已將聯合國第 2758 號決議與南非外交轉向後的台斐關係納入考量，確保台灣與南非仍能維持實質互動，如今卻遭任意拋棄。
 

南非台灣外交政府爭議

