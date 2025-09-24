　
替「斷頭孕婦」接生！病患臟器外露　加薩醫護曝手術室煉獄

▲▼加薩難民。（圖／路透）

▲以色列持續對加薩進行圍攻。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

以色列軍隊持續逼近加薩市核心地帶，戰車部隊距離當地最後一間仍在運作的希法醫院僅剩500公尺，加薩醫療面臨史上最嚴重的人道危機，醫護人員被迫在缺乏麻醉劑的惡劣環境下搶救大量傷患，甚至還曾經從一名頭部被爛的孕婦體內救出一名嬰兒。

根據BBC最新報導，以色列軍方稱加薩市是哈瑪斯的主要據點，因此不斷逼近、轟炸，使得上萬名無家可歸的難民繼續過著顛沛流離的生活。如今以軍的戰車已從南北兩個方向同時挺進加薩市中心，其中位於里馬爾區哈米德路口的戰車，與希法醫院的距離已縮短至不到500公尺。

目擊者指出，以軍持續透過空襲、砲擊、無人機攻擊以及裝載炸藥的遙控車等多重手段，每日迫使數萬名巴勒斯坦民眾逃離家園。

▲▼加薩難民。（圖／路透）

▲加薩難民持續面臨以軍的炮火。（圖／路透）

希法醫院曾經是加薩地區規模最大的醫療中心，然而在歷經23個月的戰火，如今幾乎成為廢墟，內部狀況極度慘烈，彈坑密佈、病房焦黑，但醫護人員仍在極限條件下奮力救治傷患。來自澳洲的急診專科醫師阿魯布（Nada Abu Alrub）痛心表示，「這根本就是場大屠殺、殺戮、折磨和噩夢。」

醫療資源嚴重匱乏的情況下，醫師們必須在「幾乎零麻醉」的狀態下進行重大手術。阿魯布描述，「沒有止痛藥，患者四肢僅靠一片皮膚和肌腱連接，腦漿外流、器官外露，畫面太可怕了。」

她更透露一起令人心碎的案例，上周醫療團隊才剛替一名被炸掉頭部、懷孕9個月的孕婦進行緊急剖腹產，以救出女嬰。雖然嬰兒心跳較慢，但已轉送其他醫院治療。

另一名澳洲籍麻醉科醫師阿齊茲（Saya Aziz）則揭露更多殘酷現實，一名六歲男童手腳骨折等待了3天才接受手術，因醫院僅有的骨科醫師必須優先處理更危急病例。

她無奈地說，「每隔幾小時就有多起截肢案例需要大規模急救，醫護人員得在血跡斑斑、蒼蠅滿天飛的手術室工作，沒有足夠設備，沒有替換物資。」

戰事持續惡化也衝擊其他醫療機構運作。巴勒斯坦紅新月會表示，位於塔勒哈瓦區的庫德斯醫院氧氣站因遭以軍射擊而停止運作，僅剩3天的氧氣瓶存量。

面對以軍攻勢，約100萬名原本居住在加薩市的巴勒斯坦人面臨生死抉擇。聯合國統計已有超過32萬人向南逃離，以軍則宣稱有64萬人撤離。然而撤離成本飆升至每戶家庭3000美元（約新台幣9.1萬元）以上，多數居民根本無法負擔。

自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列造成約1200人死亡、251人被擄為人質後，以軍在加薩的軍事行動已持續進行23個月。根據加薩衛生部統計，以軍攻擊已造成至少6萬5382名巴勒斯坦人喪生。

09/23 全台詐欺最新數據

