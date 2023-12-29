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國際火線／人如螻蟻，命如草芥　加薩地獄是如何煉成的？

▲▼ 加薩阿克薩烈士醫院工作人員治療受傷的人。（圖／CFP）

加薩阿克薩烈士醫院工作人員治療受傷的巴勒斯坦女孩。（圖／CFP）

記者朱錦華／特稿

自從10月7日哈瑪斯突襲以色列，造成1300多人死亡，引爆以色列發動報復性的以哈戰爭以來，迄今加薩已淪為人間地獄，被害人數超過兩萬人，當中包括超過8000名兒童和6200名婦女。而戰爭仍在繼續，地獄仍在不斷擴大。這個地獄究竟是怎樣是製造出來的？該負責任的又是誰？我認為，以下這些人和團體應負最大責任。

一，哈瑪斯及其支持者

無可爭辯，這把火是他們最先點燃的。哈瑪斯為何要引火自焚？有一說法是：因為目睹拉阿伯諸國正逐漸跟以色列改善關係，他們擔心巴勒斯坦有朝一日終必成為國際的棄兒，因此注定注一擲，以自身的悲劇來凝聚阿拉伯世界的團結。更深一層說，他們料定以色列必定大規模報復、甚至屠城難免，但哈瑪斯仍執意以這一代巴人的血肉來喚醒全世界對巴人命運的注意。

從這一點來看，他們是成功了。10月7日之前，除了阿拉伯世界之外，全世界沒有多少人知道哈瑪斯是「蝦米碗糕」。但是戰爭爆發後，哈瑪斯「恐怖大王」之名以及巴人的悲慘處境，已被許多世人熟知。而阿拉伯世界也的確變得更為同仇敵愾。可憐的是上百萬計的巴勒斯坦人，他們被掌握權力和武力的人犧牲了，而戰爭仍未結束，他們也還沒脫離地獄。

▲▼美國總統拜登訪問以色列，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu 或譯尼坦雅胡）會面。（圖／路透）

美國總統拜登訪問以色列，跟以色列總理納坦雅胡會面。（圖／路透）

二，納坦雅胡及其支持者

哈瑪斯發動襲擊後，對弊案纏身、面臨司法審判的納坦雅胡來說，哈瑪斯這種自殺式的攻擊，可謂來得正是時候。哈瑪斯成為眾矢之的，再沒有人理會「老納」的貪腐和試圖讓自脫罪的「司法改革」。他及支持者更可以藉此機會得嘗夙願完全佔領加薩，「老納」甚至可以逃脫司法審判，說不定還會變身成為民族英雄。因此納坦雅胡是不可能主動停火的。優先解救人質這檔事，他也是能拖就拖。哈瑪斯越頑抗，對「老納」越有利。

三，拜登與軍火商

屢屢攻擊別的國家發生「種族滅絕」暴行的拜登政府，面對以色列赤裸裸、現場直播的對巴人種族滅絕暴行，非但無動於衷，還一再在聯合國推動的以哈停火決議案中投下關踺性的反對票。他們口中的所謂人權、自由、人道關懷等高貴價值，原來是可以依美國利益來區分三六九等的。而美國至今仍不斷供應各種殺人武器給以色列。如果以色列正在對巴人進行種族滅絕，那麼美國不但是幫兇、更是共犯。

▲▼加薩受傷人員通過拉法過境點進入埃及。（圖／CFP）

▲ 加薩受傷人員通過拉法過境點進入埃及。（圖／CFP）

四，埃及

位於加薩走廊南部的拉法(Rafah)口岸，是目前唯一可以讓大批巴人難民逃離人間地獄的安全門戶。但是埃及政府目前僅允許巴人傷患入境，絕大多數加薩難民仍被困在烈火地獄中。該國總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)這樣做當然有其苦衷。

屬於「穆斯林兄弟會」的前總統穆希(Mohammad Morsi)被政變推翻後，塞西被美國扶植上台。他不得不對美國唯命是從。沒有美國允許，他是不敢接受加薩難民的。接收大批加薩難民非但對埃及造成成重大負擔，更重要的是，美國和以色列擔心讓難民進入埃及，難免會讓哈瑪斯「餘孽」逃出生天。為求「除惡」務盡，只好讓加薩難民繼續在地 地獄裡跟轟炸、烈火、死亡為伍。

根據聯合國統計，以哈衝突發生至今，加薩已有150萬人流離失所，相當於總人數230萬居民裡的70%，當中逾71萬人暫時被安置在聯合國巴勒斯坦難民救濟機構所管理的149處設施內。

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