　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／教保員毛畯珅再涉性侵偷拍41童　一審判30年併科5億罰金

▲▼任職幼兒園期間涉性侵6位女童的毛畯珅，二審被高院加重改判28年8月徒刑後，14日被押解到高院召開延押庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲毛畯珅侵犯6女童的前案，已被判刑28年8月定讞，後案再被起訴涉侵犯41位幼童，全數認罪。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子毛畯珅在母親經營的幼兒園擔任教保員，2年間涉侵犯47位幼童，並持有被害人的性影像逾600個檔案，引起眾怒，毛男猥褻、性侵其中6位女童案情，已判刑28年8月定讞，再被起訴涉侵犯另41位幼童情節，曾嗆問法官「現在是要我認罪嗎」的毛男，在辯論終結時改口全數認罪、當庭道歉，台北地院今（24日）依加重強制猥褻等罪，合併判刑30年，併科罰金5億元。可上訴。

現年約30歲的毛男畢業於大學社工系，2021年9月退伍後，在母親於北市經營的培諾米達信義幼兒園擔任教保員、別名「ADY哥哥」，負責管理園內監視器、接送幼童等工作，2022年間，毛男被質疑侵犯園內1位女童，但查無實據，獲不起訴處分。

2023年7月間，1位女童睡前跟母親說「老師伸我褲子」，還說毛男警告不能告訴別人。家長報警求助，台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮偵辦，同月10日搜索幼兒園與毛男住處，查扣毛男拍攝私藏大量幼童性影像。

毛男到案即被羈押禁見，檢方發現畫面中遭侵犯幼童多達數十人，犯罪時間從2021年10月至2023年7月間，毛母卻對外宣稱兒子遭刑求逼供，企圖藉此安撫家長，檢方2023年8月先依較明確事證，起訴毛男對6位未滿7歲女童，涉犯加重強制性交等罪嫌。

台北市府於2023年9月間，認定毛男對幼兒有情節重大的不當對待行為，裁罰幼兒園60萬元，隔月（10月）1日更廢止幼兒園設立許可。監察院去年（2024年）7月調查台北市府處理本案有無缺失時，直接公布毛男與已停業的幼兒園全名。

▲▼ 爆出性侵女童的台北市立培諾米達信義幼兒園舊址遭人開車衝撞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲爆出性侵女童的台北市培諾米達信義幼兒園舊址，遭人開車衝撞大門。（資料照／記者張君豪翻攝）

此案引發家長恐慌串連，群情譁然，有氣憤民眾去幼兒園原址噴漆、開車衝撞大門洩憤，還有人在原址門前架設揭發毛男惡行的立牌，台北市長蔣萬安與前市長柯文哲都為本案公開道歉，現址經營者喊冤跟毛男母子無關。

還有網友發現，毛母另經營1家托嬰中心，毛男曾在這家托嬰中心當保母，托嬰中心現已改名、新任負責人跟毛母經營團隊1名成員同名同姓，被疑換殼漂白。

毛男在前案偵查中原坦承侵犯6位女童，審理時翻供否認所有加重強制性交指控，撇清部分加重強制猥褻犯行。北院一審認定毛男對6童犯下224罪，刑期加總為1252年6月，合併應執行28年徒刑，二審認定共涉犯226罪、加總刑期達1291年，合併應執行28年8月徒刑，最高法院今年（2025年）5月駁回上訴，維持二審判決定讞。

檢方在前案審理期間持續過濾影像檔案，又找出39位受害人遭毛男性侵、猥褻，毛男更偷拍幼童性影像逾300個檔案，去年10月再起訴毛男本件涉犯加重強制性交等罪嫌，並於審理中新增2位受害人併案審理。

毛男起初仍想認輕罪、躲重判，還聲請勘驗扣案性影像，反問法官「現在是要我認罪嗎？」北院上個月（8月）最後開庭時，毛男態度丕變，改口承認檢方起訴全部犯行，當庭向受害幼童的家屬道歉，表示尊重判決量刑、「不會上訴」。

此外，多位受害幼童家屬各自提告向毛男求償，北院陸續審理中，另有家屬對台北市府申請國賠，正由北市府國家賠償事件處理委員會審議中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年罰金5.6億破紀錄

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年罰金5.6億破紀錄

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

【海水灌爆玻璃門】強颱樺加沙直撲香港！ 酒店住客被沖倒

社會熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

即／中央與地方互相究責　檢方出手調查了

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

即／連運屍都難！14遺體僅2具抵生命園區

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

花蓮失聯人數一度達152人！　「修正為17人」原因曝光

成功嶺新兵中彈照外流！十軍團回應了

更多熱門

相關新聞

板車拉封鎖線！無障礙廁所有4腳獸...男被控性侵

板車拉封鎖線！無障礙廁所有4腳獸...男被控性侵

新北市板橋火車站的無障礙廁所，24日被人發現圍起封鎖線，據悉，凌晨有2名男女在廁所進行性行為，但女子對男子提出妨害性自主告訴，但調閱監視器發現，2人進入無障礙空間並無任何強制行為。

應酬遭老闆性侵！陸首認定「性侵工傷」 女子穿同件衣服出庭捍衛尊嚴

應酬遭老闆性侵！陸首認定「性侵工傷」 女子穿同件衣服出庭捍衛尊嚴

女客赴理髮廳染髮　遭設計師觸碰下體

女客赴理髮廳染髮　遭設計師觸碰下體

藍心湄再挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪

藍心湄再挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪

女助教勾引17歲少年！午休溜出學校激戰

女助教勾引17歲少年！午休溜出學校激戰

關鍵字：

幼兒園教保員性侵加重強制性交加重強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面