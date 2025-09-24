快訊／教保員毛畯珅再涉性侵偷拍41童　一審判30年併科5億罰金

▲毛畯珅侵犯6女童的前案，已被判刑28年8月定讞，後案再被起訴涉侵犯41位幼童，全數認罪。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子毛畯珅在母親經營的幼兒園擔任教保員，2年間涉侵犯47位幼童，並持有被害人的性影像逾600個檔案，引起眾怒，毛男猥褻、性侵其中6位女童案情，已判刑28年8月定讞，再被起訴涉侵犯另41位幼童情節，曾嗆問法官「現在是要我認罪嗎」的毛男，在辯論終結時改口全數認罪、當庭道歉，台北地院今（24日）依加重強制猥褻等罪，合併判刑30年，併科罰金5億元。可上訴。

現年約30歲的毛男畢業於大學社工系，2021年9月退伍後，在母親於北市經營的培諾米達信義幼兒園擔任教保員、別名「ADY哥哥」，負責管理園內監視器、接送幼童等工作，2022年間，毛男被質疑侵犯園內1位女童，但查無實據，獲不起訴處分。

2023年7月間，1位女童睡前跟母親說「老師伸我褲子」，還說毛男警告不能告訴別人。家長報警求助，台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮偵辦，同月10日搜索幼兒園與毛男住處，查扣毛男拍攝私藏大量幼童性影像。

毛男到案即被羈押禁見，檢方發現畫面中遭侵犯幼童多達數十人，犯罪時間從2021年10月至2023年7月間，毛母卻對外宣稱兒子遭刑求逼供，企圖藉此安撫家長，檢方2023年8月先依較明確事證，起訴毛男對6位未滿7歲女童，涉犯加重強制性交等罪嫌。

台北市府於2023年9月間，認定毛男對幼兒有情節重大的不當對待行為，裁罰幼兒園60萬元，隔月（10月）1日更廢止幼兒園設立許可。監察院去年（2024年）7月調查台北市府處理本案有無缺失時，直接公布毛男與已停業的幼兒園全名。

▲爆出性侵女童的台北市培諾米達信義幼兒園舊址，遭人開車衝撞大門。（資料照／記者張君豪翻攝）

此案引發家長恐慌串連，群情譁然，有氣憤民眾去幼兒園原址噴漆、開車衝撞大門洩憤，還有人在原址門前架設揭發毛男惡行的立牌，台北市長蔣萬安與前市長柯文哲都為本案公開道歉，現址經營者喊冤跟毛男母子無關。

還有網友發現，毛母另經營1家托嬰中心，毛男曾在這家托嬰中心當保母，托嬰中心現已改名、新任負責人跟毛母經營團隊1名成員同名同姓，被疑換殼漂白。

毛男在前案偵查中原坦承侵犯6位女童，審理時翻供否認所有加重強制性交指控，撇清部分加重強制猥褻犯行。北院一審認定毛男對6童犯下224罪，刑期加總為1252年6月，合併應執行28年徒刑，二審認定共涉犯226罪、加總刑期達1291年，合併應執行28年8月徒刑，最高法院今年（2025年）5月駁回上訴，維持二審判決定讞。

檢方在前案審理期間持續過濾影像檔案，又找出39位受害人遭毛男性侵、猥褻，毛男更偷拍幼童性影像逾300個檔案，去年10月再起訴毛男本件涉犯加重強制性交等罪嫌，並於審理中新增2位受害人併案審理。

毛男起初仍想認輕罪、躲重判，還聲請勘驗扣案性影像，反問法官「現在是要我認罪嗎？」北院上個月（8月）最後開庭時，毛男態度丕變，改口承認檢方起訴全部犯行，當庭向受害幼童的家屬道歉，表示尊重判決量刑、「不會上訴」。

此外，多位受害幼童家屬各自提告向毛男求償，北院陸續審理中，另有家屬對台北市府申請國賠，正由北市府國家賠償事件處理委員會審議中。