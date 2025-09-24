　
地方 地方焦點

竹市率全國之先研發「AI校園新聞網」　打造劃時代新媒體

▲全台首創新竹市AI校園網。（圖／新竹市政府提供）

▲全台首創新竹市AI校園網。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為確保教育資訊能更快速且有效率地觸及市民朋友，新竹市政府教育資訊網路中心暨數位學習推動辦公室結合AI科技，領先全國獨立研發出劃時代的「新竹教育新聞系統」。代理市長邱臣遠表示，期盼藉由公部門自主研發的校園新聞平台，徹底革新並重塑新竹市的教育資訊傳播生態。

邱臣遠表示，這套「新竹教育新聞系統」全程由同仁自主開發完成，證明公部門在科技創新方面的堅實能力。對於這場睽違近20年的教育新聞系統大變革，他給予高度的肯定與讚賞。團隊透過將人工智慧(AI)技術以及豐富的互動功能導入系統中，讓教育新聞的傳播模式將不再是過去那種單向的發布形式，而是將逐步形成一個涵蓋眾人參與的綜合性數位平台。讓教育資訊的傳播更具備人性的溫度與知識的深度，也具體落實「新竹好學」重要的施政目標。

教育處說明，「新竹教育新聞系統」共具備五大核心功能，包括「愛心點讚衝人氣」、「數據洞察得先機」、「高效品保新聞稿」、「智慧搜尋活AI」、「快速分享不受限」。全新的系統不僅功能強大，更在設計的細節處處充滿巧思，為所有使用者提供最優質、最流暢的體驗。

教育處表示，系統透過「愛心」及瀏覽率數據，搭配「數據洞察得先機」智慧分析，能夠即時整理出「今日焦點」與「本週熱門」等內容，協助教師與民眾快速掌握教育議題；同時設計「高效品保新聞稿」功能，內建AI摘要與擬稿助手，使用者只需輸入活動資訊即可自動生成新聞初稿，提升新聞撰寫品質與效率。此外，「智慧搜尋活AI」支援關鍵字、主題、時間區間、學校等條件篩選，並結合「快速分享不受限」功能，讓教育資訊精準搜尋、即時傳遞至各處。

教育資訊網路中心暨數位學習推動辦公室表示，自系統上線以來，已獲得竹市各級學校教師的熱烈好評。許多基層教師回饋指出，其介面設計清晰、功能高效能。許多老師紛紛提到，過去撰寫一篇新聞稿往往需要耗費好幾個小時，現在透過AI的強大輔助，短時間內就能完成新聞初稿。未來計劃導入更多先進的 AI技術與深度數據分析功能，讓校園新聞不僅僅是資訊的發布，更能成為教育發展決策的重要依據，為科技城注入更多教育的活力與無限希望。

市府表示，這項創新舉措不僅清晰地展示竹市在教育領域的超前部署與前瞻思維，也為其他縣市提供極具價值的可借鏡範例。未來將持續穩健打造充滿智慧、人本關懷的未來教育模式。想了解更多資訊請至「新竹教育新聞系統」網站( https://schnews.hc.edu.tw )了解。

