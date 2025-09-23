竹市府榮獲2025國家卓越建設獎　邱臣遠：建設獲全國認同

▲工務處團隊於市務會議獻獎，代理市長邱臣遠肯定用心。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極推動城市建設與公共環境優化，成果再獲肯定！「2025國家卓越建設獎」評選中，市府共榮獲三項大獎，展現新竹市在規劃設計、環境營造與文化發展上的努力與成就，今(23)日由工務處團隊於市務會議獻獎，代理市長邱臣遠肯定市府團隊在都市規劃與公共建設上的用心。

邱代理市長表示，此次獲獎的三項計畫，皆以「以人為本、永續共融」為核心理念，展現市府團隊在都市規劃與公共建設上的用心。金山面公園透過友善設計，將打造市民休閒與生態共生環境；建華市民活動中心落實「低碳永續」概念，成為竹市首座低碳輕量化的活動中心；龍山公園則將親子友善及既有自然景觀結合，成為城市中的特色地標。

工務處表示，此次榮獲「國家卓越建設獎」三大獎項，包含最佳規劃設計類之「金山面公園暨周邊環境改善計畫」獲卓越獎、最佳環境文化類之「新竹市東區建華里民眾活動中心新建工程」獲特別獎、最佳環境文化類之「新竹市龍山公園暨周邊環境改善計畫」獲金質獎。

市府表示，此次獲獎不僅是對新竹市政府專業規劃與施工品質的高度肯定，也代表市民共同參與建設的成果獲得全國認同，將持續以市民需求為核心，打造更優質的生活環境，推動低碳、永續、宜居的城市願景，讓竹市成為最幸福的科技宜居城市。